Світлі кольори, такі як відтінки білого, відбивають світло, розширюючи кімнату, а більш глянцеві фарби роблять приміщення яскравішим, передає 24 Канал із посиланням на House and Digest.

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Прийоми фарбування, які візуально розширюють простір

Фарбування стелі в той самий колір, що й стіни, також може розмити лінії поділу і подовжити стіни. Крім того, існують нестандартні схеми фарбування, які візуально збільшать приміщення.

Лінії здатні зробити стіни довшими або вищими. А якщо пофарбувати стіну у два кольори, з більш світлим кольором вгорі, що переходить на стелю, це розширить простір стелі, створюючи ефект більшої та довшої кімнати.

Двоколірне розділення дозволяє вибирати, де візуально починаються та закінчуються секції кімнати. І це може працювати й вертикально.

Користувачка Instagram @my_littlewood_home створює візуальну ілюзію, продовживши фарбування акцентної стіни навколо кута. Це ідеально підходить для того, щоб зробити вузьку нішу ширшою та менш переповненою. З продуманим вибором кольору та кількома додатковими дизайнерськими деталями цей трюк додасть вашому простору стильного вигляду.

За допомогою цього трюку вузький заглиблений кут стає ширшим завдяки фарбуванню, яке огортає прилеглу стіну. Для привабливого контрастного акценту в куті виберіть колір, який буде трохи світлішим або темнішим за навколишні стіни. Виміряйте, наскільки вниз стіни ви хочете його розширити, щоб зробити простір більшим. Позначте точки вгорі та внизу стіни та натягніть малярний скотч від стелі до підлоги.

Пофарбуйте стіну в бажаний колір, не забуваючи зняти скотч, коли фарба висохне.

Після фарбування можна декорувати простір. Як показує @my_littlewood_home, розташування мистецтва на лінії додає художнього переходу між кольорами стін. Дизайнер також використовує ще один вдалий трюк для того, щоб зробити кут більшим – дзеркало, яке відображає простір і розширює його за межі стін.

Щоб ще більше розширити простір, уникайте безладу. Використання однотонних декорацій теж допомагає зробити невеликий простір менш розбитим.