Ніколь Кідман обрала традиційний колір для вхідних дверей. Втім, експерти наголошують, що цей відтінок додає цінності її дому.

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У чому особливість вхідних дверей Ніколь Кідман

Перше враження – важливе, і Ніколь Кідман це добре розуміє. Актриса поділилася відео, де показала фасад свого дому, і його зовнішній вигляд вражає.

Колір вхідних дверей Кідман – красивий, трохи глянцевий чорний. Він чудово контрастує з кремовим фасадом будинку, по якому в’ється зелений плющ. Бежевий ґанок із двома бетонними вазонами додає англійського садового шарму. Загальний ефект – просто приголомшливий.

Це може здатися незначною деталлю, але вхідні двері можуть мати величезний вплив.

Через високу конкурентність на ринку нерухомості важливо, щоб майно справляло тривале враження за лічені секунди. І саме тут на допомогу приходить вибір кольорів фарби для екстер’єру. Ми бачили, як культові двері можуть перетворити звичайний будинок на надзвичайний,

– поділилася експертка з нерухомості Беатріс Браун.

Хоча використовувати чорний колір для декору може бути складно, він вартий того, коли йдеться про вхідні двері. Експерти кажуть, що цей відтінок покращує привабливість будинку з вулиці. Браун радить додати кольорових акцентів на вхідні двері, щоб додати характеру екстер'єру.

У випадку з Ніколь контраст чорного кольору справляє сильне враження на фоні кремової фарби решти будинку. Для тих, хто хоче продати свій будинок, Кідман пропонує ідеальний рецепт для підвищення його привабливості.

Фарбування дверей у чорний – це чудовий естетичний вибір. Меган Слак, експертка зі стилю зірок розповіла, що протягом останніх років чорні двері все частіше зустрічаються у будинках знаменитостей. Меган переконана, що цей стиль набирає популярності через свій яскравий ефект – він завжди сміливий і драматичний, а тому справляє сильне враження.

Чорні глянцеві двері / Фото Pinterest

Експертка зі стилю зізнається, що найбільше її приваблює у вхідних дверях Кідман – глянцева чорна обробка. Матова чорна обробка іноді поглинає світло, але глянцева його відбиває, роблячи загальний вигляд яскравішим. Крім того, глянцева поверхня додає елегантності, унаслідок чого дім стає ще більш стильним і розкішним.