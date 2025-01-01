Сірі, чорні та яскраво білі кольори, які були в тренді останніми роками, у 2025 році будуть замінені на теплі нейтральні та насичені землисті відтінки, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

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Які кольори не варто обирати у 2025 році

Хоча відтінки сірого залишаються класичними кольорами для інтер'єрів та екстер'єрів, дизайнери поступово відходять від них. Майстри обирають теплі нейтральні відтінки, такі як сучасні бежеві та темно-коричневі. Особливо популярним у 2025 році стане хакі.

Хакі сигналізує про відпочинок і розслаблення / Фото Helen Norman

Як і відтінки сірого, чорні кольори теж є класикою. Втім, зараз можна спостерігати відхід від чистого чорного до вугільних відтінків і шоколадно-коричневого.

Дизайнери закликають замінити холодні відтінки на теплі червоні та фіолетові.

Пристрасть червоного кольору та творчий заряд фіолетового резонують з людьми, які шукають яскравість і багатство в навколишньому середовищі,

– каже експертка Еріка Вельфель.

Насичений рубіново-червоний обрано кольором 2025 року / Фото Behr

Яскраво-білий – ще один колір, від якого, за словами експертів, варто відмовитися в 2025 році. Альтернативою білому слугуватимуть блакитні, жовті та зелені підтони.

Щодо трендів фарбування на наступний рік, то пануватиме тенденція відмови від акцентних стін. Натомість в дизайні інтер'єру все більше використовуватиметься метод подвійного фарбування. Це, коли стіни будуть покриті одним відтінком, а стелі та архітектурні деталі будуть пофарбовані у світліший або темніший відтінок з тієї ж палітри.

Зростає попит на метод подвійного фарбування / Фото Laura Moss