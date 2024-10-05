Попри те, що це може видатися простим завданням, це не зовсім так. The nestique зібрало кілька помилок, які ви можете несвідомо робити, сервіруючи свій стіл.

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Брак вільного простору

Накрийте свій стіл не лише візуально гарно, а й розташувавши столові прилади в охайній манері. Намагайтеся уникати зайвого посуду на столі, оскільки це спричинить непотрібний безлад, який буде вас турбувати під час трапези.

Використовуйте простір на столі максимально ефективно за допомогою чарівних маленьких тарілочок для гарнірів, додаючи чудового штриху до сервірування столу.



Достатньо вільного простору на столі / Фото Unsplash (pen_ash)

Недостатня кількість посуду

Попри те, що не потрібно заставляти сам стіл непотрібним посудом, ви повинні все ж подбати, щоб у вас була підготовлена необхідна кількість столових приборів для ваших гостей, щоб він раптом не закінчився під час їжі. Тож, перш ніж приймати гостей, важливо проглянути свої кухонні полиці, аби бути переконаним, що під час вечері ви не будете хвилюватися, якщо комусь з гостей буде потрібна інша пара столових приборів.

Масштабний центральний елемент

Часто, аби створити затишну атмосферу, господарі люблять прикрашати святковий стіл, особливо ставлячи щось габаритне по центрі столу. Безумовно, цей елемент кидатиметься в очі та привертатиме увагу. Проте занадто великий декор по центрі столу може заважати та ускладнити вам розмову, обриваючи зоровий контакт з гостями.

Тому вам важливо перевірити висоту декору, що стоїть в центральній частині, щоб переконатися, що вона не закриває вам огляд будь-кого з присутніх за столом. Важливо вибрати щось для центру столу, що не займає надто багато місця і створює акуратну та організовану атмосферу.



Невеликий центральний елемент у декорі столу / Фото Unsplash (Jordan Arnold)

Не продумані заходи обережності

Приділяючи увагу декору свого столу, не менш важливо захистити його від так званого "зносу". Використовуйте скатертини, щоб захистити ваші столи від розливів і плям.

Крім цього, зверніть увагу на саму довжину скатертини, аби вона не була занадто довгою і не створювала незручностей, коли ви чи ваші гості сідатимуть, чи виходитимуть з-за столу. Правильна довжина скатертини надасть акуратного і вишуканого вигляду, а також не змушуватиме ваших гостей хвилюватися, що її можна ненароком зачепити і скинути щось зі столу.



Акуратна скатертина / Фото Unsplash (Annie Spratt)

Відсутній приємний аромат

В додаток до зовнішньої естетики вашої трапезної зони, завжди допомагає елемент гарного аромату. Можна поставити акуратні свіжі квіти та ароматичні свічки до сервірування столу для створення затишку та комфорту.