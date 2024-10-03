Проте кожен з них хоче мати гарно задекорований стіл, який засліплює і дивує. Livingetc запитали порад у фахівця щодо сервірування столу в цей затишний сезон.

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Натуральна текстура

Мері Холліс Хаддлстон, фахівець із сервірування столу, зазначає, що осінь – ідеальний час, щоб додати теплих тонів завдяки таким природним елементам, як ротанг, мідь і дерево. Їй подобаються плетені серветки, мідні столові прибори та деревні візерунки на посуді.

Інший спосіб додати текстуру – використовувати м'які лляні аксесуари для дому, такі як серветки, скатертини – натуральний матеріал, який чудово поєднається зі столом. Крім того, товщина самого льону додає глибини та відчуття тепла.



Декор столу / Фото Lele Fain Photography

Варто знайти баланс

Те, як ви прикрашаєте свій стіл, – це простий спосіб створити затишок та гарний настрій. Щоб ваш стіл виглядав більш оформленим, а не захаращеним, збалансуйте свої візерунки та принти суцільними кольорами, каже Мері.

"Важливо відредагувати візерунки та принти, а деякі речі залишити однотонними та більш нейтральними, щоб ваші очі відпочивали, дивлячись на весь декор", — пояснює вона.



Баланс в декорі / Фото Lele Fain Photography

Додайте сезонні квіти та листя

Вибір квітів для центрального місця на столі це досить важливо. Наприкінці літа Мері Холліс Хаддлстон любить зрізати будь-які гортензії, що залишилися в її саду, щоб висушити. Їх можна використовувати, аби створити настільні пейзажі, якими хочеться милуватися.

Осіннє листя – ще одна недорога альтернатива, яку можна використовувати для декору столу. До того ж їх можна додати до квіткової композиції, щоб створити скоординований вигляд.



Сезонні квіти в декорі столу / Фото Lele Fain Photography

Фрукти та овочі на столі

Фахівець із сервірування столу розповіла, що любить змішувати фрукти та овочі в центральних елементах свого осіннього столу, щоб компенсувати ціну професійних квіткових композицій.

"Мініатюрні гарбузи можна розташувати в центрі столу або створити невеликі групи. Осінні фрукти також є дивовижним і унікальним доповненням до будь-якого осіннього сервірування. Мені подобається включати груші, гранати та яблука в мої осінні настільні пейзажі", – каже вона.

Незалежно від того, чи ви розташовуєте їх у центрі столу, чи наповнюєте ними мисочки, фрукти чудово слугують елементами осіннього декору та додають теплі кольори та текстури до настільного пейзажу.

Свічки для затишку

Свічки є основним елементом столу, навіть якщо не брати до уваги осінній сезон. Так, кілька свічок різної висоти, зібраних на довгому столі, створюють теплий і чарівний настрій.

Якщо ж у вас вузький стіл або загалом небагато простору, Мері пропонує вибрати конічні свічки, які додають висоти та цікавості, водночас не займаючи багато місця. На сьогодні можна знайти серед різноманіття свічок такі, які будуть мати незвичну форму, що додають ще один декоративний штрих. Крім того, є гарні чайні свічки, які мерехтять у витончених свічниках.

Однак, якщо нічого з цього неможливо, простий трюк освітлення, який допоможе створити настрій, полягає в тому, щоб приглушити верхнє освітлення або взагалі відмовитися від нього та використовувати замість нього м’яке світіння настільних ламп поблизу.



Свічки в декоруванні столу / Фото Lele Fain Photography

Правильне сервірування

Гарно декорований стіл починається з того, як він накритий. Існують, звичайно, основні принципи сервірування столу, де будуть стояти ваші келихи для вина, і правильний порядок розкладання столових приборів, але ви також хочете подумати про те, як усі окремі предмети, які ви виберете, виглядатимуть разом.

Ви повинні пам’ятати про центральні елементи, коли накриваєте стіл, і залежно від кількості гостей вам може знадобитися відповідне розташування. Наприклад, якщо стіл накритий на шість осіб і по три людини з кожного боку, є місце для двох композицій, які розділяють центр столу, а якщо стіл накритий для 4 осіб із 2 місцями з кожного боку столу, у вас залишиться одне місце в центрі столу.



Сервірування столу / Фото Lele Fain Photography

Важливі дрібниці

А ще є завершальні штрихи, які справді покращують сервірування столу. Персоналізовані картки з вказаними місцями можуть дуже допомогти, щоб ваші гості відчували себе поважними у вашій оселі. Для осіннього декору столу такі картки можна зробити в тому стилі цього сезону.

Також є ще серветки. Паперові серветки можна підкреслити способом їх складання або вибраним дизайном і тим, як вони шарують із загальним виглядом.

Остання продумана деталь, яка не потребує особливих зусиль, — мати під рукою пледики на випадок, якщо погода погіршиться і вашим гостям знадобиться щось, щоб відчувати себе затишніше.