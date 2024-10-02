Оскільки саме в такий період камін є серцем оселі, це чудова нагода надати йому гарного декору. Livingetc опитало кількох експертів з дизайну, аби вони поділилися їхніми улюбленими ідеями осіннього декору для полички над каміном.

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Прикрасьте камінну полицю засушеним листям

Одна з найпрекрасніших тенденцій цього сезонного декору – додати осіннього шарму на камінну полицю, використовуючи природні скарби. Уявіть собі яскраві сухі квіти, барвисте листя, пампасну траву та витончені гілки, яких зібрали разом, щоб створити затишну композицію.



Засушене листя на камінній поличці / Фото Studio Teressa Johnson

Виділіть місце для невеликих гарбузів

Якщо ви хочете надати осінньому декору вашої вітальні справді автентичний вигляд, подумайте про те, щоб додати у простір такий елемент, як гарбуз. Професіонали радять не використовувати великі гарбузи яскраво-помаранчевого сорту. Натомість чому б не надати акуратного вигляду камінній полиці за допомогою невеликих гарбузів. Відтак, коли вони відрізняються за розміром і текстурою, з нейтральними відтінками білого та бежевого, це зберігає м'яку, згуртовану палітру кольорів.

Свічки, вази або невеликі тарілки з принтами або фігурами гарбуза – це стильний вибір для декору вашого каміна. Ці акценти створять затишну осінню атмосферу, яка неодмінно зігріє ваше серце.



Гарбузи на полиці над каміном / Фото Leah White Home

Ягоди та фрукти на камінній полиці

Ще одним елементом осіннього декору є сезонні продукти. Апельсини та ягоди – чудове поєднання, що ідеально підходить для прикрашання вашої вітальні. Щоб додати нотку природної чарівності, подумайте про те, щоб включити соснові шишки або хвою у вашу експозицію, створивши прекрасний баланс з цими живими органічними елементами.



Ягоди та фрукти на полиці над каміном / Фото Kate Taylor

Принесіть високі свічки

Мінімалісти мають чудовий спосіб принести осінні вібрації у свій дім, додавши чарівні свічки на камінну полицю. Ці милі сезонні штрихи прикрасять вашу вітальню. У різних магазинах ви знайдете чудовий вибір високих, конічних та унікальної форми свічок у різноманітних яскравих кольорах, які з легкістю прикрасять ваш простір. Це однозначно допоможе насолодитися теплим сяйвом і затишною атмосферою, яку вони створюють.

Дизайнер інтер'єру Ніштха Вашіст каже, що свічки є абсолютно необхідними для осінньої камінної полиці. Фахівець рекомендує купувати свічки різної висоти та кольорів, які відображають палітру осені – темно-бордові, теплі бурштинові та м'які кремові. Якщо ж вам хочеться створити більш сучасний вигляд, спробуйте світлодіодні свічки з реалістичним мерехтливим полум'ям, які створюють затишок. Однак варто пам'ятати про те, що під свічки обов'язково потрібно поставити якісні та стійкі підсвічники для безпеки.

Професіонал також наголошує, що освітлення має вирішальне значення для створення ідеальної осінньої атмосфери на вашій камінній полиці. Професіонал радить подумати про яскраві лампи, можливо, керамічну лампу з текстурованою основою, яка перегукується з землистими тонами осені, або гладку металеву лампу з теплою мідною чи латунною обробкою. Крім цього, сучасною тенденцією є використання ламп зі скульптурними основами, наприклад, натхненні органічними формами, як-от камінчики чи гілки, які додають художнього елементу вашому декору.



Свічки на поличці над каміном / Фото Graham & Brown

Додайте сезонні квіти

Осіннього колориту вашому дому можна надати за допомогою квітів і зелені. Дизайнер інтер'єру Ніштха вказує, що варто прийняти сезонну тенденцію змішування сушених і свіжих рослинних компонентів для створення динамічного вигляду.

Фахівець зазначає, що можна почати із сухих елементів, таких як трава пампасна, стебла пшениці або висушені гортензії, які додають текстури та тепла. Їх можна розмістити у вазах різної висоти для візуально привабливого експозиції.

Свіжі елементи, такі як гілки евкаліпта або листя магнолії, додають вигляду соковитої зелені, яка чудово контрастує з висушеними текстурами. "Подумайте про те, щоб додати сезонні квіти, як-от чорнобривці насичено-помаранчевих і червоних відтінків, щоб наповнити кімнату кольором, який справді передає суть осені", – додав експерт.



Сезонні квіти / Фото Amy Neunsinger

Зробіть осінній віночок

Прикрасьте свій простір над каміном казковим віночком. Це ідеальний спосіб зустріти осінній сезон, додавши яскравої атмосфери вашій вітальні. Проявіть креативність у декорі, зробивши вінок з чарівних гортензій, барвистого опалого листя, чи інших яскравих квітів.

Якщо ви відчуваєте, що один віночок може бути занадто мінімалістичним, не хвилюйтеся, ви можете легко прикрасити камін за допомогою вищих композицій, таких як елегантні вази, мерехтливі свічки, які створять приголомшливий вигляд.



Осінній віночок / Фото Gisela Graham London