Як обрати плед

Дизайнери інтер'єру поділилися з Ideal Home секретами того, як обрати плед і як саме його розташувати на дивані. Оскільки диван зазвичай є центральним місцем у вітальні, то цікаве покривало може додати йому родзинки.

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Якщо ваш диван темного або тьмяного кольору, який не додає вам радості, то яскравий плед може стати найкращим рішенням.

Виберіть яскравий колір, який контрастує з диваном, щоб миттєво привернути увагу, додати жвавості та зробити кімнату свіжішою та яскравішою,

– розповіла дизайнерка інтер'єру Софі Робінсон.

Спробуйте поєднати яскравий колір пледа з кольором штор або килимка для підлоги. Так кімната матиме гармонійний вигляд.



Для темного дивану найкраще підійде яскравий плед / Фото Sofology

Коли температура повітря на вулиці знижується, усі починають облаштовувати затишок і тепло вдома. На такий період ідеально підійде теплий м'який плед. Він перетворить ваш диван на місце, яке не захочеться покидати. Обирайте таке покривало, під яким помістяться двоє людей, аби зігріватися ще й ніжними обіймами.

Інтер'єрна стилістка Піппа Джеймсон радить скласти плед, якщо ви його не використовуєте, і накинути на поручень дивана.



М'який плед ідеальний для холодної пори / Фото B&M

Мало хто знає, та розташування пледа на дивані також може створити особливу атмосферу. Якщо ви хочете додати вашій кімнаті невимушеності та стилю, то візьміть один кінчик покривала та покладіть його на спинку дивана, а решту тканини просто накиньте.

Для привітного, затишного вигляду невимушена драпіровка на поручні дивана створить відчуття розслабленості, спонукаючи вас сісти, згорнутись калачиком і розслабитися. Головне, щоб це виглядало природно і невимушено,

– додала Джеймсон.



Плед на дивані створює атмосферу розслабленості / Фото Villa Nova

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Щоб створити вишукану та елегантну атмосферу з нотками офіційності, акуратно складіть плед та покладіть його на поручні дивану.



Розташування пледа додає офіційності кімнаті / Фото Thomas Sanderson

Якщо ви яскрава особистість і любите насичені кольори та цікаві візерунки, то оберіть плед з орнаментом. Таке сміливе рішення додасть вітальні веселощів та енергії.



Плед з візерунком додасть яскравості / Фото Dunelm

Найкращий варіант – це мати декілька пледів, щоб змінювати їх відповідно до настрою та сезону. Так ваша вітальня завжди матиме неймовірну атмосферу.