Тренди, які вас здивують

Дизайнери інтер'єру розповіли House Beautiful про найсвіжіші тренди у декорі, які повернулися до нас з минулого. Щоправда, вони радять не дуже орієнтуватися на моду і тренди, адже ті постійно змінюються.

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Коричневий колір, якого донедавна усі старалися уникати в інтер'єрі, повертається у тренди. Дизайнер інтер'єру Александра Келер зізнався, що дуже радіє цьому. Вона радить малювати стіни коричневою фарбою та обирати коричневі меблі.

Коричневий пропонує насиченість і тепло, а при цьому залишається нейтральним і свіжим,

– наголосила дизайнерка.



Коричневий колір в інтер'єрі зараз дуже актуальний / Фото Amelia Stanwix

Текстурована штукатурка стін знову набирає популярності. Дизайнер Крістал Райнхард розповів, що з появою гіпсокартону штукатурка втратила актуальність через довший процес монтажу.

У міру того, як будинки стають більшими, великі площини гіпсокартону можуть здаватися неймовірно холодними. Фактурна штукатурка додає глибини та тепла, а також має певну тактильність, яку гіпсокартон не може повторити,

– сказав Райнхард.



Текстурована штукатурка стін повертається / Фото Erin Little

Ще нещодавно квадратна плитка розміром 4х4 здавалася пережитком минулого, а вже сьогодні вона знову у тренді. Дизайнерка Діана Джордж вважає, що така плитка є простою і стильною для кухні та ванної.



Квадратна плитка розміром 4х4 знову актуальна / Фото Christopher Lee Photo

Останніми роками дизайнери інтер'єру надавали перевагу дерев'яній підлозі з білого дуба. Однак тепер усі повертаються до темної дерев'яної підлоги, які додає простору насиченості та глибини.



Темна дерев'яна підлога стає популярною / Фото Stacy Zarin Goldberg

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Червона фарба була дуже популярною наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років. Згодом вона стала антитрендом, адже в моду прийшли мінімалізм та спокійний дизайн. Однак дизайнери прогнозують, що червона фарба знову буде в тренді. То ж сміливо можете реалізовувати свої яскраві фантазії.



Червоний колір стає популярним в інтер'єрі / Фото Eric Piasecki

Чорно-біла шахова підлога, яка ще недавно вважалася застарілою, вже знову у тренді. Шаховий візерунок ідеально вписується у нинішнє прагнення до більш динамічних та індивідуальних інтер'єрів.



Акцентна підлога набирає популярності / Фото Nate Sheets

Квітковий принт, який вважали "бабусиним" і вже давно не використовували в інтер'єрі, нині вважається стильним.

Для багатьох людей це пов'язано з ностальгією. Будинок їхніх бабусь і дідусів, коли вони росли, був покритий квітковим принтом. Потім їхні батьки стали "бежевими", діти "посіріли" і тепер готові повернутися до свого коріння – покрити все квітами,

– пояснила дизайнерка інтер'єру Грей Вокер.



Квітковий принт в інтер'єрі / Фото Jonathan Bond

Дерев'яні панелі лише на короткий час виходили з моди і вже знову повернулися. Деревина завжди збагачує простір, надає йому затишку і теплоти.



Дерев'яні панелі знову в трендах / Фото Pinterest

Текстуровані шпалери ще недавно асоціювалися з коридором у будинку дідуся й бабусі, але зараз вони отримали нове дихання. Виробники дещо оновили їх і створили унікальні та актуальні дизайни, які чудово підійдуть для будь-якого простору.



Текстуровані шпалери / Фото Nathan Schroder

Як ви вже могли зрозуміти, тренди – дуже мінливі. Під час ремонту старайтеся обирати те, що вам подобається, а не тільки те, що зараз в моді.