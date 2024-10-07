Такі елементи декору починають регулярно зʼявлятися в оселях. Невідомо, чи так цьому посприяв серіал "Бріджертони", чи уподобання того, що було в минулому. Так чи інакше, саме вінтажні портрети є секретним "інгредієнтом" для створення акуратної та невимушеної елегантності в будь-якому приміщенні, пише Better Homes&Gardens.

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Популярність вінтажних портретів

Із зростанням популярності регентської та вікторіанської естетики зростає бажання мати такий декор і в своїй оселі, який передає минуле, а таємнича, романтична якість цих портретів миттєво допоможе створити відчуття Старого Світу, якого важко знайти в сучасному мистецтві.

На відміну від швидкоплинних зображень, які кожного дня "гуляють" просторами соціальних мереж, вінтажні портрети (зазвичай 17-го та 18-го століть) відображають значно повільніший темп і більш елегантний спосіб життя.

Шукаючи старий портрет, аби повісити його вдома, не варто очікувати, що знайдете зображення щасливих, усміхнених людей, про що розповіла Сара Моулден, куратор колекцій 19-го століття.

Насправді посмішка (на портреті – Дизайн 24) може сприйматися як порушення пристойності,

– каже вона.

Відтак, саме серйозний вираз обличчя літнього джентльмена типовий для таких картин і може допомогти зробити кімнату багатошаровою та затишною.

Також можна створити стіну-галерею з облич у коридорі. Змішайте типи оправ: від золотих і декоративних до простих і витончених, щоб створити скоординований вигляд.



Вінтажні картини на стіні / Фото Hector M Sanchez

“Коли вас запитають, чи є вони вашими родичами, не соромтеся відповісти "так" – щойно ці портрети знайдуть місце для проживання у вашому домі, вони почнуть відчувати себе рідними", – радять у виданні.