Коли ви проєктуєте ідеї для кухні, легко забути про деякі дрібні деталі, які покращують простір. Про це пише 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

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Місце для зберігання техніки

На сучасній кухні без різноманітної дрібної побутової техніки не обійтися. Такі предмети, як фритюрниці, кавоварки та блендери, можуть призвести до захаращення робочої поверхні, якщо у вас немає місця для зберігання техніки.

І однією з функцій, яку все частіше використовують на кухні, є місця для зберігання побутової техніки.



Зручно, коли на кухні є місце для зберігання техніки / Фото Caesarstone/Sheraton Interiors

Текстурні декоративні деталі

Кожна декоративна деталь, яку ви додаєте на кухню, допомагає створити бажаний стиль і атмосферу інтер'єру. Але якщо ви обираєте лише гладкі, блискучі матеріали, ваш дизайн може виглядати і відчуватися досить пласким і "стерильним".

"Кожна кухня потребує трохи текстури, щоб надати їй візуального інтересу та об'єму, а не занадто плаского вигляду. Чи то фактурна плитка, решітка на шафі, світильник, килимок або текстиль – існує безліч способів додати кухні текстури", – каже Моллі Торрес Портноф, засновниця і головна дизайнерка DATE Interiors.

Незалежно від того, чи використовуєте ви плитку нестандартної форми, яскраві освітлювальні прилади, ці речі додають не лише декоративного оздоблення, але й набагато теплішого, більш затишного вигляду.

Розетка на кухонному острівку

Легко захопитися естетичними рішеннями, але є й кілька практичних речей, які, на думку дизайнерів інтер'єру, необхідні вашій кухні – і вони можуть зробити ваш простір набагато простішим у використанні.

Острівні розетки виявляться кориснішими, ніж ви можете собі уявити – від підключення приладів, коли ви готуєте їжу, до зарядки телефону або ноутбука, коли ви перебуваєте на кухні.



Розетка на кухонному острівку дуже зручне рішення / Фото Jonathan Ikemura

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Квіти

Те, що кухня є більш утилітарною кімнатою у вашому домі, не означає, що вона повинна залишитися без красивого декору. І якщо є один елемент, який, на думку дизайнерів, необхідний на вашій кухні, то це квіти.

Проста композиція з квітів або навіть невелика ваза з бутонами додає кухні елемент життя.

Вишукана миска для фруктів

На кожній кухні потрібен посуд, то чому б не зробити його ще й елементом декору? Якщо ви не з тих, хто любить додавати багато декору на свою кухню (особливо, якщо це невеликий простір), заявити про себе можна за допомогою гарного посуду – наприклад, миски для фруктів.

До того ж можна знайти щось особливе, фактурне, кольорове або навіть скульптурне. Головне – вибрати щось, що може мати гарний вигляд саме по собі, навіть коли воно порожнє.



Гарна миска для фруктів буде гарним доповнення до декору кухні / Фото Studio Thomas James

Місце для усього необхідного

"Організованість і відсутність безладу на кухні мають вирішальне значення для того, як виглядає простір, а також як він функціонує. Під час проєктування або ремонту кухні я сідаю з клієнтом і маркую кожну шафку і шухляду, щоб переконатися, що все має своє місце, до нього легко дістатися і він має відповідний простір", – розповідає фахівець.

Це не означає, що на стільниці нічого не повинно бути. Тримайте там естетичні предмети, такі як дерев'яні дошки для нарізання або вінтажні глечики для посуду. Все інше повинно бути організовано і мати спеціально відведене місце для зберігання.

Різноманітне освітлення

Кухонне освітлення має важливе значення в будь-якій схемі. Від підвісних світильників до бра – існує безліч стилів, які варто враховувати.

Різні джерела світла ідеально підходять для багатофункціональних просторів: робоче освітлення полегшує приготування їжі, а підвісні світильники і лампи створюють більш невимушену атмосферу для обіду і спілкування.

Приховані місця для зберігання речей

Якщо вам не подобається зберігати речі на кухонних стільницях, дизайнерка інтер'єру Амі Маккей каже: "Кожна кухня потребує прихованого місця у стільниці – місця зберігання для техніки або шафки для напоїв, де можна заховати все найнеобхідніше".

Сховище під стільницею означає, що техніка та кухонне приладдя знаходяться поза полем зору, але до них легко дістатися, коли вони вам потрібні, особливо під час приготування їжі.