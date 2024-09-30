Такий невибагливий у догляді матеріал існує протягом століть, але був особливо популярним у 1920-х роках і зараз став новим модним способом додати індивідуальності, кольору, візерунка та текстури сучасним інтер'єрам. The spruce поділилося кількома ідеями, як в своїй оселі можна використати терраццо.

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"Сміливий" терраццо Backsplash

Яскравий і барвистий тераццо може додати акценту у кухню з шафами з натурального дерева та чистими лініями. Наприклад, на цій кухні, що на фото, використовується велика плитка терраццо з приглушеними тонами як на підлозі, так і на задній панелі для створення цілісного вигляду.



Терраццо на кухні / Фото Cicada Company

Плитка для душу

Нейтральна стіна тераццо додає текстури та глибини сучасним ванним кімнатам. Вона створює стильний, але водночас стриманий вигляд.



Терраццо в душі / Instagram / home_and_things

Стільниця терраццо в рожевому відтінку

Переплітайте сміливі кольори у своїй мозаїці, щоб об'єднати палітру кольорів у будь-якій кімнаті. Можна поєднати рожеві шафи з тераццо з рожевими вкрапленнями для скоординованого вигляду.



Стільниця терраццо / Фото Instagram / ponysailor

Туалетний столик з терраццо

Терраццо можна використовувати як за кольором, так і за самим візерунком. Наприклад, можна обрати сміливу стільницю для ванної кімнати з терраццо, щоб зробити акцент на цьому, або більш спокійну з дрібними крапками, щоб доповнити кольорову плитку.



Туалетний столик з терраццо / Фото Siren Betty Design

Журнальний столик

Терраццо можна використовувати також для виготовлення меблів і предметів декору. Наприклад, столик із терраццо може бути ідеальним аксесуаром для сучасної вітальні.



Журнальний столик / Фото Remodelista

Барвиста ванна кімната

Терраццо досить легко може надати ванній кімнаті іншого вигляду, оскільки воно займає центральне місце, то може миттєво перетворює простір від стандартного до розкішного. Наприклад, сама по собі біла залізна раковина в цій ванній кімнаті на фото є мінімалістичною та стриманою, але в поєднанні з яскраво-бежевою та коричневою мозаїчною стіною вона створює яскраву композицію.



Ванна кімната з тарраццо / Фото Instagram / tian_designs

Терраццо для підлоги

Також можна використовувати плитку терраццо на підлозі у вашому будинку. Крім цього, така плитка буде хорошим варіантом для підлоги і у сучасній ванній кімнаті.



Терраццо на підлозі / Фото The Effortless Chic

Настінне мистецтво з терраццо

Терраццо можна використовувати як частину декору, а саме як елемент настінних малюнків. Це надасть кімнаті оригінального та стильного вигляду.



Настінне мистецтво з терраццо / Фото The House of Wood

Шпалери терраццо

Аби створити несподівану акцентну стіну для вітальні, чи спальні, поклеїти шпалери терраццо буде хорошим варіантом.



Шпалери терраццо / Фото Maestro