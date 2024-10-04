З-поміж усіх колірних тенденцій, які з'являються цього року, вінтажні є одними із найбільш чарівних. Livingetc попросили дизайнерів і експертів з кольору допомогти розібратися, які є найбільші тенденції вінтажних кольорів сезону та як втілити їх в оселі.

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Насичені коричневі

Коричневі кольори – це чудовий варіант, який допоможе створити затишну атмосферу в будь-якій кімнаті. Від світліших відтінків кориці до насичених шоколадних, вони мають більший попит, ніж будь-коли.

Вибір більш світлого бежевого відтінку для стін із темно-коричневим оздобленням – гарний спосіб застосувати техніку подвійного просочення фарбою. Така комфортна природа кольору створює відчуття тепла в кімнаті.



Насичено-коричневі відтінки / Фото Little Greene

Античні білі

Ви дійсно не зможете помилитися, вибравши білий або брудно-білий відтінок для кольору стін у вашій оселі. Білий колір, натхненний античністю, додає простору трохи більше візуального штриху своїм відтінком.

Іноді найпростіший спосіб створити стильний фон для кімнати – зробити його чітким і нейтральним. Відтак, кремові та брудно-білі відтінки є найкращими фарбами для вінтажної палітри, яка гарантує вишуканий вигляд і дасть вам можливість експериментувати з різними елементами декору.



Антично білий тон / Фото Benjamin Moore

Золотисто-охристо жовті тони

Жовтий це завжди сміливий колір для фарбування стін, до того ж його може бути дещо складно "включити" в дім. Однак тенденція вінтажних кольорів пропонує такий жовтий, який добре підходить для вишуканого простору — золотистий, охристо-жовтий. Цей сонячний відтінок вписується в оселю, створюючи відчуття домашнього затишку.



Золотисто-охриста жовта палітра / Фото Benjamin Moore

Приглушений блюз

Від світло-блакитних до глибоких темно-синіх відтінків, це позачасові тони вітальні або будь-якої кімнати, де ви хочете створити шикарний, але водночас спокійний простір.

Вінтажний блюз часто виглядає більш приглушеним, як правило, з більш темним тоном. Зазначимо, що темніші тони приглушеного синього додають відчуття глибини та настрою, гарно відображаючи античний шарм.

Використання приглушеного синього як нейтрального дозволить виділити сміливі декоративні штрихи, такі як золото, вінтажні рамки для картин і розкішні дерев’яні меблі.



Приглушений блюз у кімнаті / Фото Yond Interiors

Земляний зелений

Зелений – це колір, який ніколи не виходить з моди, однак змінює свій тон протягом сезонів. Цього літа яскрава та жива зелень однозначно привернула увагу, але зелений у земляних тонах краще підійде для більш традиційної естетики. До того ж фахівці кажуть, що оливково-зелений – це особливий відтінок, який відповідає ретро-вигляду 70-х.

Так, оливково-зелений колір схиляється до більш сучасної ретро-естетики, що означає, що це один із найкращих способів отримати сучасний вигляд середини століття у своїй оселі. Цей яскравий вибір кольорів можна використати при виборі плюшевих, оксамитових стільців або ж в такий колір можна пофарбувати кухонні шафи. Який би спосіб ви не вибрали, щоб включити земляний зелений у свій дім, ви обов’язково подаруєте оселі шикарний вигляд.



Земляний зелений колір в кухні / Фото Margaret Rajic

Глибокі фіолетові тони

Якщо ви дійсно хочете випередити останні тенденції в кольорі, тоді вам варто почати з сливових відтінків фіолетового. Ці тони майже схожі на ефектний темно-коричневий, що надає їм більшої нейтральності, не поступаючись приголомшливою візуальною привабливістю.



Глибокі фіолетові тони в кімнаті / Фото Lone Fox