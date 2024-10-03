Біла кухня – це база, та дизайнери запевняють, що можна обирати й інші кольори й не прогадати з актуальністю кухні через 10 років, пише Homes and Gardens. То ж у 2025 році вони радять бути сміливішими та створювати кухні в інших, також "вічних" кольорах.

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Темно-зелений або темно-синій

Темні відтінки останніми роками набирають все більшої популярності. Якщо ви боїтеся, що з часом темна кухня втратить актуальність, то обирайте темно-зелений або темно-синій. Дизайнери називають ці кольори "новими нейтральними". Щоб додати кольору глибини і приглушити яскравість, обирайте матові фасади.

Дизайнери переконують – кухня у такому кольорі буде вершиною елегантності та вишуканого смаку.



Темна кухня – нова база / Фото Farrow & Ball

Жовта кухня

Ще 2 – 3 роки тому це могло здатися божевіллям, але наступного року жовтий колір для кухні буде у тренді. Якщо поєднати його з білим, то така кухня не втратить актуальність через кілька років і не набридне.

Жовтий – це колір, який миттєво викликає радість і оптимізм. Почніть свій день на теплій, веселій кухні. Цей осяяний відтінок підсилює природне сонячне світло, створюючи яскраву привабливу атмосферу,

– сказала менеджерка із кольорового маркетингу Benjamin Moore Ханна Єо.



Жовті кухні набирають популярності / Фото Benjamin Moore

Пастельні тони

Барвисті кухні – веселі та індивідуальні, однак вони підійдуть не всім. Якщо яскравий колір для вас надто сміливе рішення, а білий – нудне, то зверніть увагу на пастельні відтінки. Хоч вони й схожі до білого, але тепліші й глибші. Дизайнери радять поєднувати їх з деревом.



Кухня у пастельному кольорі / Фото Naked Kitchens

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Колір рожеві рум'яна

Ще один альтернативний колір білому – рожеві рум'яна. Цей м'який та ніжний колір ідеально поєднується з чорним та зеленим.



Ніжно-рожева кухня матиме спокійний вигляд в інтер'єрі / Фото deVOL Kitchens

Вугільно-сірий

Якщо вам подобаються чорні кухні, але ви хочете щось не настільки суворе, то матовий вугільно-сірий стане ідеальним варіантом. Цей колір найкраще поєднається з бронзовою фурнітурою.

"Вугільно-сірий – чудовий варіант, якщо ви хочете уникати білого. Колір досить сміливий, щоб створити унікальний інтер'єр. Крім того, він не вийде з моди через кілька років,

– розповіла бренд-менеджерка Second Nature Джессіка Інгліс.



Ідеальний варіант між білим та сірим / Фото Divine Savages

Тож, якщо ви хочете обрати кухню, яка завжди залишатиметься поза часом, не думайте, що єдиний варіант – це білий.