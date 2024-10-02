Поєднання синього та зеленого створює свіжість і водночас затишок. Дизайнери розповіли Livingetc, як можна вдало поєднати ці відтінки.

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Обирайте нейтральні відтінки

Якщо ви мрієте про вітальню у синьо-зеленому кольорі, але не готові до яскравих рішень, тоді ідеальний варіант – приглушені відтінки. Вони вдало поєднаються з білим та іншими нейтральними кольорами. Така вітальня буде і затишною, і цікавою. Вона ніби налаштовує господарів на продуктивний день.



Приглушені відтінки синього і зеленого / Фото Michael J. Lee. Design

Шукайте натхнення у природі

Щоб переконатися, що синій та зелений точно поєднується, вигляньте через вікно. У природі поєднання цих кольорів є постійним – небо, дерева, озера. Знайти правильні відтінки можна змішавши різні відтінки квітів блакитного кольору з зеленню.

Як і в будь-якій іншій колірній гамі, важливо підкреслити палітру додатковими кольорами. У цьому випадку це були помаранчевий, червоний і рожевий у невеликих, але навмисних дозах, щоб додати інтересу та балансу,

– пояснив дизайнер Джон де ла Круз.



Шукайте поєднання відтінків у природі / Фото John Merkl

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Використовуйте рослини

Додавання зеленого кольору в інтер'єр через рослини дозволяє не лише почуватися оточеним природою, а й полегшує завдання з реалізації синьо-зеленої вітальні. Цей варіант створить жваву атмосферу у вітальні та підійде для тих людей, які наразі не готові до великих експериментів.



Додавайте зелений колір завдяки рослинам / Фото Walter Studio Interior Design

Створюйте акценти

Синій та зелений цілком можуть бути не основними кольорами кімнати, а лише акцентами. У традиційному нейтральному інтер'єрі ці кольори можуть стати справжньою родзинкою. Зелені та сині подушки можуть створити ідеальний контраст у кремово-білій вітальні.



Зелені та сині акценти у вітальні / Фото Allen and James Home

Варіантів поєднання синього та зеленого є так багато, що кожен може знайти власний. Ці кольори точно додадуть вітальні індивідуальності та стилю.