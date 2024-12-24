Верхнє освітлення далеко не ідеальний вибір для приміщення, де готується їжа, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Яким має бути освітлення на кухні

Залежно від того, де розташоване верхнє світло, воно часто створює тінь під шафами, де ви готуєте та обробляєте їжу. Це ускладнює процес, коли ви нарізаєте овочі, відмірюєте на око потрібну кількість спецій або працюєте з гарячими предметами.

Замість одного джерела світла на стелі, на кухні має бути кілька різних типів освітлення, кожне з яких виконуватиме свою роль. Джерело світла на стелі важливе для освітлення всієї кімнати, але також потрібне окреме освітлення для місця, де готується їжа, де вона споживється. Також є потреба в акцентному освітленні для надання стилю, об'єму та підсвічування інших кухонних елементів.

На кухні освітлення для різних кухонних справ зазвичай розташовують під шафами. Це забезпечує пряме джерело світла саме там, де воно вам потрібно під час щоденних кухонних обов'язків, даючи змогу вашим очам відпочити та допомагаючи вам сконцентруватися. Світлові смужки та світильники-"пухирці" – одні з найпоширеніших варіантів. Щоб вибрати найкраще підшафне освітлення для вашої кухні, виміряйте простір і вирішіть, чи хочете ви підключити світло до електромережі, вивести в наявну розетку чи використовувати батарейки.

Використовуйте на кухні підшафне освітлення / Фото Ixepop / Shutterstock

Якщо у вас є острів або стільниця для їжі, також слід повісити підвісні світильники над ними, щоб вам було легше бачити під час приготування їжі та споживання її. Ці світильники також є можливістю додати стиль і зробити кухню більш візуально цікавою.

Щоб створити об'єм і підсвітити інші елементи на кухні, розгляньте можливість використання акцентного або декоративного освітлення, наприклад, стильних настінних світильників, підсвічування шаф, люстр або світильників для підлоги. Усі ці варіанти є хорошою альтернативою стельовому освітленню. Теплі світильники з можливістю затемнення особливо корисні, якщо ви використовуєте кухню для прийому гостей.