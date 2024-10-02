Цьогоріч навряд чи українцям вдасться уникнути відключень світла. Тому варто бути напоготові і запастися альтернативними джерелами енергії, як от: ліхтариками, павербанками та свічками. Слід подбати не лише про функціональне вирішення проблеми, але й бути здатним витримати психологічний тиск. Сидіти у темряві набагато приємніше, якщо навколо тебе вирують неймовірні аромати. Ароматична свічка може стати саме тим, що допоможе тобі перенести ці важкі часи.

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Як зробити пахучу свічку своїми руками

Необхідні інструменти та матеріали: пароварка, силіконова лопатка, пристрій для центрування ґноту або палички, гнітовий тример, свічковий віск, скляні термостійкі банки, ефірні масла, гноти для свічок.

Підготуйте контейнер

Перш ніж почати розплавляти віск або змішувати аромати, вам знадобиться щось, у що можна вилити воскову суміш. З міркувань безпеки ми рекомендуємо виготовляти свічки лише в міцній скляній тарі. Якщо у вас вже є баночка для свічки, яка вам подобається, ви також можете очистити віск із баночки та змінити її призначення. Коли банки для свічок чисті, сухі та готові до роботи, настав час розтопити віск.

Фото Jason Donnelly

Відміряйте віск

Ви можете придбати матеріали для виготовлення свічок окремо, але найбільш економно купити набір для виготовлення свічок, який включає в себе віск, ґноти та пристрої для центрування ґноту.

Щоб визначити кількість воску, який вам потрібен для однієї свічки: наповніть ємність пластівцями воску до того місця, де має починатися поверхня свічки. Потім пересипте пластівці в каструлю пароварки і знову відміряйте стільки ж. Оскільки пластівці дуже зменшуються під час розплавлення, вам знадобляться дві ємності пластівців для кожної свічки.

Фото Jason Donnelly

Розтопіть віск

Відмірявши пластівці воску, розтопіть їх на середньому вогні за допомогою пароварки. Якщо у вас немає пароварки, використовуйте металеву миску на каструлі, наповненій водою. Потім повільно перемішайте пластівці за допомогою силіконової лопатки.

Фото Jason Donnelly

Додайте аромат

Коли віск повністю розтане, додайте в суміш 10 – 20 крапель ефірних масел. Наприклад, ви можете використовувати шість крапель олії евкаліпта та шість крапель олії лаванди на свічку 450 грамів.

Фото Jason Donnelly

Прикріпіть гніт

Перш ніж наливати свічку, потрібно прикріпити гніт до дна посудини. Кожен гніт повинен мати плоске металеве дно. Занурте металеву частину в розплавлений віск і помістіть її в центр дна банки або контейнера. Тримайте його на місці, поки віск не затвердіє і гніт не встане самостійно.

Фото Jason Donnelly

Налийте віск

Обережно зніміть віск з вогню і перелийте його в ємність. Якщо гніт відклеївся від нижньої частини, ви можете використати центруючий пристрій із комплекту, щоб утримати його на місці. У такий спосіб гніт опиниться в самому центрі свічки, коли віск затвердіє.

Фото Jason Donnelly

Останній крок

Щоб віск знову затвердів, потрібно кілька годин, тому залиште свічки на ніч. Вам треба буде обрізати гніт, коли ваша свічка повністю застигне. Завжди обрізайте гніт будь-якої свічки, навіть купленої в магазині, перед тим, як її запалити! Коли ви обріжете гніт приблизно на 3, 5 сантиметра, ваша свічка готова до горіння.

Фото Jason Donnelly