Кожній людині, яка живе з родиною, хочеться мати свій особистий куточок, оазис спокою, де можна було б усамітнитися. Втім, нерідко трапляється так, що у квартирі бракує власних кімнат для кожного члена сім’ї. Наприклад, сестри і брати ділять один покій на двох чи на трьох. З часом діти виростають, і потреба в індивідуальному просторі стає ще більш нагальною. Буває ще й таке планування квартир: коли для того, аби потрапити з власної кімнати до кухні чи вбиральні, треба пройти повз кімнату іншого члена родини, цим самим порушивши його приватність. Видання Better Homes & Gardens пропонує понад 30 ідей, як без ремонту та особливих зусиль зонувати велику кімнату на маленькі, або у невеличкій створити персональний закуток. Дизайн24 обрав 8 найпростіших у реалізації способів і готовий ними поділитися із Вами.

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Прості і стильні кімнатні перегородки

Кімнатні перегородки бувають різних форм і видів. Існують класичні складні ширми, які зазвичай використовували для забезпечення приватності або збереження тепла в приміщеннях з протягами. Популярними є відкриті стелажі, вбудовані перегородки та меблі на замовлення.

Штори як перегородка

Штори створюють розкішну текстуровану та ефективну кімнатну перегородку. Залежно від їхньої щільності, вони також можуть поглинати звук. На фото нижче штори гірчичного кольору відокремлюють вітальню та їдальню.

Нова функція завіски / Фото Роберт Брінсон

Напівстіна своїми руками

Ця напівстіна є частково скульптурою, частково кімнатною перегородкою, і ви навіть можете зробити щось подібне своїми руками. Виріжте вкладки на овальних шматках картону та з'єднайте їх між собою, щоб створити оригінальну та на диво міцну перегородку.

Неординарна і саморобна скульптура / Фото Better Homes & Gardens

Книжкова полиця

Будь-яка книжкова шафа може слугувати як кімнатна перегородка. Щоб максимально ефективно її використовувати, обирайте шафу з відкритою задньою стінкою, яка пропускатиме світло і забезпечуватиме доступ до полиць з обох боків.

Полиця для книжок як перегородка / Фото Better Homes & Gardens

"Жива" перегородка

Підвісні рослини створюють динамічну перегородку, яка додає приватності та зелені. Вибирайте рослини з в'юнкими стеблами або ліани, щоб збільшити рівень приватності. Ще один спосіб заповнити "рослинну стіну" — це підвісити рослини на різній висоті для більшої щільності.

Перегородка з домашніх рослин / Фото Бафф Стрікленд

Штучна висота для меблів

Додайте висоту до наявних меблів, щоб створити приватність і розділити великі простори на менші кімнати. Ця індивідуальна перегородка розташована на скрині, яка слугує місцем для зберігання в їдальні. Складна перегородка підкреслює архітектуру кімнати і дозволяє світлу просочуватися з обох боків. Ви можете зробити щось подібне з рослинами або навіть переробленою камінною решіткою.

Штучна висота для меблів/ Фото Джессіка Клевікі Глінн

Велика шафа

Велика шафа, встановлена обабіч вхідних дверей, надає входу вишуканості. Замість того, щоб доходити від підлоги до стелі, вона підіймається лише на 3/4 висоти стіни, що визначає зони на основному рівні, не перериваючи потік відкритого планування. Гладка глянцева поверхня шафи відбиває природне світло, допомагаючи простору виглядати ще більш відкритим.

Велика шафа біля входу в приміщення / Фото Better Homes & Gardens

Ширма біля входу

Цей варіант "врятує" вашу кімнату від того, аби бути "прохідною". Складна ширма майже до стелі визначає простір між маленьким входом і вітальнею. Ширма стає стіною, до якої можна ставити меблі, що максимально збільшує корисність простору.

Щоб кімната не була "прохідною" / Фото Better Homes & Gardens

Свій робочий куточок

Ця сучасна перегородка виконує подвійну функцію, слугуючи також місцем для зберігання з безліччю полиць для книг, канцелярських приладів та декору. Перегородка гарантує певну приватність для робочих столів з обох боків домашнього офісу, при цьому забезпечуючи легкий доступ до необхідних матеріалів.

Як поділити домашній офіс/ Фото Пол Костелло