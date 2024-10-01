Коли ви готуватимете свою оселю до цього дня, про гарбуз забувати не варто, адже без нього буде не зовсім правильно – так само, як Новий рік буде не таким, як потрібно, без ялинки. Відтак, гарбуз можна зробити із звичайних шкарпеток. Створити його насправді не так складно. Інструкцію з технікою виготовлення такого елементу декору поділилася користувачка тіктоку @shellydoesdiy.

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Створення декоративних гарбузів зі шкарпеток на Геловін

На те, щоб створити такий осінній декор на Геловін, потрібно близько 2 хвилин. Спершу вам потрібно взяти шкарпетку та розрізати її на необхідний розмір для гарбуза.

У відрізану частинку запихаєте декоративну вату. Після того міцно зав'язуєте зверху шкарпетку ниткою. А вже після цього перетягуєте нитку навколо шкарпетки, формуючи класичні полоски, які є вздовж справжнього гарбуза. Тоді знову фіксуєте добре гарячим клеєм нитку верхівку вже сформованого декоративного гарбуза.

Як створити декоративні гарбузи зі шкарпеток: дивіться відео

Цей саморобний аксесуар стане справді милим доповненням у декор оселі до Геловіну. Головне, щоб прикраса була зроблена в традиційних мотивах свята – в помаранчевих, пастельних, червоних або коричневих відтінках.