Без належного плану зберігання "судочків" може виникнути справжній хаос. Від одних контейнерів кришки "ризикують" загубитися, а від інших опинитися у парі з невідповідним посудом. Аби цього не трапилося, слід скористатися ефективними способами організації "судочків" на кухні, якими поділилося видання Better Homes & Gardens.

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"Врятуйте" куточок шафи

Зберігати миски або контейнери для зберігання їжі з кришками в одному місці може бути складно. Щоб розв'язати цю проблему, розсортуйте свої кришки за розміром або типом контейнера і розмістіть їх на триярусній полиці на свій розсуд. Надрукуйте етикетки, щоб ніхто в домі не плутав.



Розміщення термосів з водою

Знайдіть місце для тримача журналів у своїй шафі та покладіть його на бік. У такий спосіб легко складати пляшки з водою одну на одну, запобігаючи їх падінню та зайняттю зайвого простору.

Створіть додатковий простір під полицею

Великі контейнери з кришками займають багато місця, тому створіть додатковий простір для зберігання, помістивши кошик під полицю у своїй шафі. Заповніть його відсортованими кришками контейнерів для зберігання їжі, а потім розмістіть самі контейнери під відповідними кришками.



Додайте висувні піддони для зберігання

Створіть свої власні тимчасові висувні шафи, розмістивши легкі акрилові піддони на полицях вашої шафи. Покрийте дно полиці клейкою підкладкою, щоб зробити переміщення піддонів трохи легшим. Організуйте свої контейнери для зберігання їжі з кришками на свій розсуд.

Перевернуті контейнери для книг

У нижній шухляді або висувній полиці переверніть контейнери для книг на бік і використовуйте їх, щоб перетворити одну зону зберігання на кілька окремих відділень. Далі складіть відповідні контейнери для їжі та їхні кришки, зберігаючи їх разом у готових відділеннях.

Повісьте настінний збирач для кришок

Настінний тримач для файлів може бути зручним не лише в офісі, а й для організації на кухні. Закріпіть його на внутрішній стороні дверцят шафи і заповніть різними кришками контейнерів для зберігання їжі, які зазвичай важко знайти. Це забезпечить легкий доступ до кришок і запобігатиме їх зникненню в нетрях неорганізованої шафи.

Встановіть натяжні стійки

Використайте дві натяжні стійки, щоб створити відділення в маленькому ящику. Розмістіть натяжні стійки ближче до верхньої частини шухляди на відстані 5 – 6 сантиметрів одна від одної, щоб створити три відділення: одне велике, одне середнє та одне маленьке. Тримайте свої контейнери для зберігання їжі у великому відділенні, пляшки з водою — у середньому відділенні, а кришки — у маленькому відділенні у вертикальному положенні, щоб максимально використовувати місце для зберігання.

Спробуйте зберігання в коробках

Вкладіть кілька декоративних коробок у висувну шухляду, щоб швидко створити кілька відділень для контейнерів і забезпечити місце для кришок. Погрупуйте контейнери та кришки в відділеннях за розміром. Цей метод дозволить зберегти ваші контейнери для їжі в порядку та запобігти ковзанню стопок кришок у шухляді.

Використовуйте прозорі бокси

Позбавтеся безладу у своїх шафах за допомогою кількох прозорих боксів — або матових, якщо хочете приховати вміст. Розмістіть у них контейнери для їжі за розміром і типом. Тримачі для журналів також можуть стати в пригоді: покладіть їх горизонтально та тримайте там кришки.

Скористайтеся сортувальником для пошти

Розмістіть настільний сортувальник для пошти у висувній шухляді, щоб максимально використати простір завдяки його невеликим, вузьким відділенням. Використовуйте сортувальник для зберігання кришок контейнерів, а самі контейнери складіть за розміром ближче до передньої частини шухляди.

Фото The Wilde Project