Проте фарбування цієї кімнати в неправильний колір може призвести до абсолютно протилежного ефекту. Як пишуть в Real Simple, є 4 кольори для ванної кімнати, які дизайнери не радять використовувати.

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Коричневий

Коричнева фарба – це ризикований колір, оскільки він зазвичай тьмяний, або занадто насичений. Він може підійти для домашнього офісу, і його можна навіть розглянути, як правильний відтінок для своєї кухні. Проте більшість дизайнерів сходяться на думці, що цей відтінок краще не використовувати у вашій ванній кімнаті.

Цей колір також може створювати відчуття замкнутості в приміщенні.

Проте це не означає, що взагалі не можна використовувати коричневий колір у своїй ванній кімнаті. Якщо ж ви все таки маєте бажання включити цей відтінок в це приміщення, то використовуйте в такій гамі аксесуари: наприклад, рушники та різноманітні баночки.

Пастельні кольори

Такі кольори, як рожевий або лавандовий, можуть бути гарним рішенням для спальні або навіть у вітальні, але дизайнерка Світцер радить не використовувати їх у ванній кімнаті. Вона розповіла, що намагається уникати пастельних кольорів, оскільки вони, як вона зазначила, можуть виглядати розмитими або брудними, а не освіжаючими. "Пастельна палітра іноді може суперечити яскраво-білим світильникам і створювати невідповідний або роз'єднаний вигляд", – додала вона.



Рожевий колір у ванній не до вподоби дизайнерам / Фото Unsplash / Celine Lityo (Фото ілюстративне)

Сірий

Крім коричневого, дизайнер інтер'єру Емі Світцер радить викреслити зі списку кольорів для ванної кімнати земляні тони, такі як сірий.

Занадто приглушені або брудні кольори або тьмяно-сірі можуть зробити ванну кімнату похмурою та непривабливою,

– пояснює вона.

Світцер додала, що хоча уподобання дизайнерів можуть сильно відрізнятися, є певні кольори фарби для ванних кімнат, яких вона намагається уникати через те, що вони можуть конфліктувати з сантехнікою, створювати візуальний дискомфорт або викликати небажані емоції. Вона наголосила, що важливо вибрати кольори, які освітлять простір і зроблять його більш затишним.

Якщо ж вам потрібен нейтральний колір, але хочеться чогось глибшого за білий, виберіть насичений кремовий відтінок.

Все, що надто яскраве

Емі Вассерман, ще одна експертка, розповіла, що не є прихильницею використання яскравих кольорів у ванній кімнаті, як-от неон, особливо від підлоги до стелі. Зокрема, вона порадила покластися на аксесуари, щоб додати яскравих кольорів, які можна міняти залежно від сезону або коли ваш настрій змінюється.



Дизайнери не рекомендують занадто яскраві кольори для ванної кімнати / Фото Unsplash / Jennifer Latuperisa-Andresen (Фото ілюстративне)