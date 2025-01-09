Експерти благають людей припинити додавати у свої домівки ці 10 речей. Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, про що йдеться, передає 24 Канал із посиланням на Good Housekeeping.

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Які речі не треба купувати для дому

Замалі килими: Припиніть купувати килими, які занадто малі для вашого простору. Килим, який не правильно фіксує вашу меблі, може створити відчуття, що кімната розірвана. Завжди обирайте розмір, який дозволяє хоча б переднім ніжкам меблів стояти на килимі.

Словесне мистецтво часто здається простим способом додати індивідуальності простору. Втім, дизайнери попереджають, що воно може мати кітчевий вигляд.

Відмовтеся від текстового мистецтва на ваших стінах / Фото Courtesy of Head West / Designer Marie Cloud

Штучні рослини збирають пил. Крім того, їм бракує яскравої енергії, яку лише справжні рослини можуть принести у дім. Замість несправжніх рослин, обирайте ті, які не потребують особливого догляду.

Відповідні комплекти меблів, незалежно купуєте ви їх для вітальні, спальні чи кухні, мають дешевий вигляд. Вони створюють атмосферу виставкового залу. Різні форми, розміри та матеріали важливі для створення теплої та багатошарової атмосфери вдома.

Експерти рекомендують не купувати комплекти меблів / Фото povison

Недорогим меблям масового виробництва часто бракує якості, стилю та довговічності, що призводить до непотрібних витрат.

Предмети з реклами: Дизайнери кажуть, що коли ви справді хочете або потребуєте чогось для свого дому, ви робите це усвідомлено. Усе у вашому домі повинно мати сенс.

Барні візки зазвичай мають захаращений вигляд, їм бракує універсальності добре підібраної шафи чи системи стелажів. Шафи пропонують більш витончений спосіб демонстрації скляного посуду та аксесуарів для бару, і все це без створення візуального безладу.

Барні візки вийшли з моди / Фото Jess Rey

Також дизайнери радять уникати неправильно підібраних штор.

Наповнення дому незліченною кількістю рамок для фотографій у різних обробках і кольорах може перевантажити естетику вашого простору. Найкраще групувати сімейні фото разом: чи то на полиці, чи то на спеціальному консольному столику. Рамки для фото повинні мати подібну обробку.

Двічі подумайте, перш ніж прикрашати кімнату надто тематичним декором. Не треба інтер'єр робити суцільно у темі моря чи фермерського будинку, наприклад. Це обмежить вашу здатність розвивати простір. Натомість прагніть до тонких натяків до теми через текстури, кольори та елементи декору.