Так, потрібно прибрати зайві речі, і тоді ви створите простір, де легко знайти все потрібне для вас, те, що ви використовуєте щодня. В Better Homes&Gardens розповіли про речі, які спричиняють безлад і їх потрібно позбутися.

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Туалетні приналежності, в яких вийшов термін придатності

Багато засобів, таких як гель для душу, ополіскувач для рота чи мило мають термін придатності. Слідкувати за цими датами дуже важливо, адже прострочені продукти можуть бути неефективними або навіть принести шкоду організму. Тож варто перевірити дату на баночках цих засобів, щоб переконатися, що вони ще придатні до використання. Якщо ви не можете знайти дату, утилізуйте все, що було у вашій ванній більше року.



Туалетні приналежності у ванній кімнаті / Фото Unsplash Amy Flak

Застарілі косметичні засоби

Косметичними засобами неможливо користуватися вічно. Особливо, якщо вони вже були відкриті, якість косметичних засобів, таких як тіні для повік, тональний крем, помада та туш для вій, з часом поступово втрачати свою якість. Для визначення терміну придатності перевірте на етикетці маленький значок баночки з цифрою біля літери M. Це вказує на кількість місяців, протягом яких товар прослужить після відкриття. Також потрібно стежити за змінами кольору, консистенції або запаху. Це ознаки того, що ваша косметика більш непридатна до використання.



Залишіть лише ту косметику, яка придатна до використання / Фото Unsplash (Sonia Roselli)

Старі ліки

Багато хто тримає лікарські засоби у ванній кімнаті. Варто перевіряти свою аптечку та очистити її від ліків або вітамінів, які більше не потрібні. Ліки з вичерпаним терміном придатності можуть бути небезпечними для використання. У деяких випадках на етикетці буде надрукована інформація "придатний до" або "використати до". Тому обовʼязково дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо безпечного використання медикаментів.

Вибіркові продукти

Будьмо відверті чимало людей тримають всі ці безкоштовні зразки продукту, або мініатюрні туалетні приналежності з готелів на поличках у своїх ванних кімнатах. Проте вони як ніщо інше загромаджують простір, займаючи багато місця. Тож варто очистити свою "колекцію" одноразових зразків, щоб звільнити місце для повнорозмірних продуктів, якими ви насправді користуєтеся.

Зношені рушники та килимки

Щоб уникнути безладу варто упорядкувати свою шафку для білизни, викинувши всі зношені та пошарпані рушники, які можуть бути вже у плямах або з постійним стійким запахом. Замість них на це місце покладіть ті, що в хорошому стані. Крім того, подумайте про оновлення килимка для ванної кімнати, щоб уникнути появи цвілі під ногами.



Нові та акуратні рушники у ванній / Фото Unsplash (Jon Tyson)

Пошкоджені інструменти для укладання волосся

Такі інструменти, як фени, плойки та випрямлячі, можуть стати несправними через часте використання. Якщо будь-який із цих пристроїв виглядає пошкодженим, має потерті шнури або починає погано працювати, вам слід негайно викинути їх, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або пожежі.

Старі зубні щітки

Чищення зубів двічі на день може призвести до сильного зношення вашої зубної щітки. Відтак, з часом частинки їжі та бактерії можуть накопичуватися між щетинками на щітці. З цих причин варто міняти зубну щітку кожні 3-4 місяці. Також регулярно мийте підставки для зубних щіток і туалетні столики.



Міняйте часто зубні щітки / Фото Unsplash (Lark Oral Care)

Старі губки та люфи

Особливо при зберіганні в теплому вологому середовищі губки для душу та люфи сприйнятливі до розмноження бактерій. Тож не забувайте замінювати їх кожні один-два місяці або раніше, якщо ви помітите плями плісняви ​​або ж неприємний запах. Для більш гігієнічного купання можете відмовитися від губок і пуфів на користь мочалки, яку можна ретельно прати після кожного використання.

