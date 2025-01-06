Business Insider запитав дизайнерів інтер’єру про тенденції домашнього декору, які пануватимуть у 2025 році, передає 24 Канал.

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Тренди у декорі 2025 року

Очікується, що цьогоріч у дизайні інтер'єрів домінуватиме коричневий колір. Особливо він буде популярним для оббивки меблів.

Нейтральні палітри вийдуть за межі традиційних білих і бежевих кольорів. Ми побачимо більш складні відтінки, наприклад такі, як теплий темно-коричневий або кам'яно-сірий.

Для крісел, стільців і диванів частіше обиратимуть коричневий колір / Фото Followtheflow / Shutterstock

Також в просторах спостерігатимемо використання техніки насичення кольором. Практично усі поверхні у просторі – від стін і оздоблення до дверей – будуть пофарбовані в один і той самий або подібний відтінок.

Дизайнери прогнозують повернення шпалер в усіх стилях, текстурах і принтах.

Шпалери з принтом можуть додати простору кольору / Фото United photo studio / Shutterstock

Текстуровані матеріали – штукатурка, мікроцемент і вапняна фарба – стануть основним вибором для надання глибини та характеру приміщенням.

Фактурні стіни можуть стати популярними в цьому році / Фото Julia Vadi / Shutterstock

Популярність матимуть природні матеріали та продуманий дизайн. Текстуровані камені, такі як мармур і граніт, більше не обмежуватимуться лише стільницями чи підлогою — їх використовують для оздоблення стін або як архітектурні деталі.

Наостанок, дизайнери переконані, що зросте кількість людей, які інвестуватимуть кошти у зовнішні простори на відкритому повітрі. Крім того, власники будинків частіше проєктуватимуть приміщення з урахуванням мультисенсорного підходу. Такі простори створюватимуться з врахуванням усіх елементів: температури, освітлення, кольору, текстури, звуку, запаху і навіть смаку.