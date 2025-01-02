Від фарби для стін до постільної білизни, синій колір у спальні – це ідеальний вибір, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість спальні Клаудії Шиффер

Дизайнери звернули увагу на світлину, якою відома модель поділилася в Instagram. На ній чітко видно інтер'єр її спальні. На фото – зірка вмостилася на ліжку із котиком Чіпом на руках на тлі стіни у блакитно-сірому кольорі.

Синя фарба є популярним рішення для оселі. Цей колір символізує сміливість і тепло.

Експерти зазначають, що немає кращої кімнати для введення синіх відтінків, ніж спальня, місце, де ми відпочиваємо та розслабляємося.

Один із найкращих способів додати синій до спальні – це постільна білизна.

Синій — один з найпопулярніших кольорів для спалень. Він може мати позитивний вплив на настрій, оскільки асоціюється з блакитним небом або океаном. Незалежно від того, чи додасте ви темно-синю стіну або синє покривало з текстурою, цей колір даруватиме відчуття спокою.