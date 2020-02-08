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      Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії

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      Російська розвідка каталізує Балкани через Сербського Митрополита / Facebook

      Сербська церква бере активну участь в дестабілізації Балкан, користуючись кремлівськими наративами про громадянську війну.

      Рано или поздно, но российская разведка должна была на Балканах вывести в активную стадию свой главный актив – религию. И на фоне того как законодательная инициатива Черногории "О свободе вероисповедания и убеждений и правовое положение религиозных общин" подорвала позиции Сербской церкви, являясь первым шагом на пути лишения ее абсолютной монополии, было подорвано и влияние Москвы.

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      Не для кого не секрет, что Сербская церковь относится к категории наиболее преданных РПЦ, но это образно. В действительности же она является напрямую аффилированным филиалом РПЦ, осуществляющим соответствующую социальную и политическую работу в регионе. И не удивительно, что Черногория заговорила о гипотетической автокефалии для своей церкви, пускай и не громогласно вслух, но принятый 27 декабря 2019 черногорским парламентом закон на это, априори, намекает. Равно так же не удивительно и то, что Сербская церковь, манипулируя населением, вывела на улицы тысячи своих сторонников не только по всей Сербии, но и Черногории.

      Весьма примечательным моментом было то, что в самый разгар протестов, в российских туристических фирмах стало крайне востребованным направление на Балканы среди ГРУ.

      Например, подтвержденным фактом было то, что когда в косовском городе Грачаница на улицы вышли этнические сербы, выступавшие против закона о свободе вероисповедания в Черногории, среди местных были замечены граждане РФ, некоторые из которых были представителями российской военной разведки ГРУ. При этом, по данным местных СМИ, российские разведчики прибыли в город накануне протестов, по поддельным документам, представившись сотрудниками ООН в Косово (обычное прикрытие для российских разведчиков, действующих на Балканах) и проводили встречи с местным духовенством в монастыре Грачаницы. 

      Но это все на самом деле лишь прелюдия к тому, что сейчас реализуется на религиозном плацдарме Балкан.

      Так, Митрополит Сербской православной церкви Амфилохий сделал намедни ряд резонансных заявлений.

      Первое – по мнению митрополита Сербского предоставление Томоса Православной Церкви Украины "было губительным для Константинопольского патриархата".

      Второе – митрополит отметил, что активные противники закона готовы к гражданской войне.

      Таким образом, мы можем с вами наблюдать, по сути, классический сценарий по дестабилизации региона на манипуляции религиозным вопросом, который, к слову сказать, пытались применить и в ситуации с предоставлением Томоса об автокефалии ПЦУ.

      Напомню, что в самый острый момент принятия решения о предоставлении Константинополем Томоса об автокефалии ПЦУ и некоторое время спустя, практически вся пропагандистская машина РФ, в том числе и на территории Украины через ее аффилированных персонажей и медиаресурсы, ретранслировала нарратив о гражданской войне на религиозной основе.

      Однако, ситуация на Балканах осложняется тем, что помимо полного удаленного, а порою и прямого контроля над политической и религиозной жизнью Сербии со стороны Москвы, сам регион по-прежнему взрывоопасный. И информационная повестка дня в Сербии сохраняет высокие риски для подобного взрыва, до недавних пор, в основном, проецируя данный настрой относительно Косово.

      В свою очередь, заявления такого религиозного деятеля как Амфилохий, могут быть ничем иным как еще одним триггером проводимой катализации социально-религиозной обстановки в регионе.

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      Автор: Олександр Коваленко
      Теги: Новини політики Російська пропаганда Публікації Релігія Чорногорія Сербія Російські ГРУшники
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