Чехія прийняла на лікування понад 40 білорусів, які постраждали під час протестів. У пацієнтів серйозні травми, більшість з них потребували операцій та психологічної допомоги.

Мітингувальники постраждали під час сутичок із силовиками. На деяких з них досі залишилися сліди тортур. Про це повідомляють Ceske Noviny.

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Який стан пацієнтів

В чеському МВС зауважили, що майже всі протестувальники потребують психологічної допомоги.

Ми спрямовуємо зусилля на психологічну допомогу, яка потрібна практично всім,

– наголосив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

Наразі у Чехії лікуються 43 білоруси, однак у країні чекають на прибуття ще близько 50 протестувальників. Наймолодшому пацієнту виповнилося 15 років, найстаршому – 56.

Гамачек додав, що травми білорусів серйозніші, ніж очікували лікарі. Зокрема, вогнепальні поранення, численні переломи тіла, травми очей і вух після вибуху гранати. Більшість пацієнтів вже прооперували.

Всі витрати на лікування оплатило МВС Чехії з бюджету програми Medevac на 2020 рік.

Зверніть увагу! Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. У результаті загинули щонайменше 4 людини, сотні були травмовані. Детальніше про перебіг протестів читайте тут.