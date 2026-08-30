Відмовилися від евакуації заради сусідів: жителі села Мила рятували домівки після вибухів

Після потужної детонації та масштабних пожеж у передмісті столиці частина місцевих мешканців свідомо вирішила залишитися у своїх домівках. Люди з села Мила об'єдналися, аби боротися з вогнем і захистити майно сусідів.

У ніч на 29 серпня в селі Мила на Київщині через серію вибухів спалахнули масштабні пожежі, які загрожували вщент знищити житловий сектор. Як повідомляє видання NV, дехто з селян категорично відмовився від евакуації, аби самотужки стримувати полум'я. Разом із цим місцеві мешканки активно допомагали надзвичайникам розшукувати людей, які потребували термінової вивезення з небезпечної зони.

Взаємодопомога під час пожежі

За словами місцевої жительки Стефанії, яка мешкає в селі з 2017 року, пропозиції виїхати від рятувальників лунали неодноразово. "Нам пропонували евакуацію кілька разів, але ми розуміли, що раптом буде нова пожежа – ми маємо бути тут і допомогати", – поділилася жінка.

Селяни організували чергування та допомагали приборкувати вогонь, аби він не перекинувся на будинки тих сусідів, які залишили населений пункт. Жінки також підказували співробітникам ДСНС, у яких саме оселях ще могли залишатися люди.

Наслідки атаки й подальшої детонації в селі Мила: дивіться фото Костянтина Ліберова

Як вже повідомлялося на нашому сайті, після ворожого удару та детонації рятувальники ліквідували наслідки надзвичайної події та відновили рух Житомирською трасою.

Крім того, раніше ми писали про те, як український військовослужбовець, який щойно повернувся із зони бойових дій, власним автомобілем приїхав до постраждалого села. Він ризикнув життям, щоб евакуювати місцеву мешканку та її сина з інвалідністю. Жінка розповіла, що через поспіх і небезпеку навіть не встигла запитати ім'я військового, який допоміг їм вибратися з небезпечної зони.

Слід зазначити, що в селі Мила станом на ранок 30 серпня безперервно триває ліквідація наслідків російського удару. Рятувальники вже загасили більшість осередків займання, однак роботи на місці продовжуються. Цілодобово там працюють і піротехнічні підрозділи ДСНС.

Фахівці обстежують територію, знаходять і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Через значний масштаб забруднення роботи триватимуть доти, доки територію не буде повністю убезпечено.

За останніми даними, внаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Ще 20 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей. Четверо людей досі вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки продовжуються.