Девід Бекхем став перукарем для власної доньки Харпер

Британський футболіст Девід Бекхем колись зовсім не дозволяв обрізати волосся своїй 7-річній доньці Харпер. Але після її нещодавнього дня народження Бекхем "здався" і став її власним перукарем.

Миловидне фото зірка футболу опублікував у своєму Instagram.

"Хтось щасливий, а хто не дуже. Я не думав, що ця малеча може виглядати гарніше, але це любов", – зворушливо підписав фото Девід, на якому він обрізає коси своїй щасливій доньці.

Читайте також: Вікторія Бекхем похизувалась талантом сина: чарівне відео



Девід Бекхем і донька Харпер

Чорно-білий знімок лише за день після публікації зібрало більше 2 мільйонів вподобань і тисячі захоплених коментарів. Фанати дивуються вмінням Бекхема, а також щасливі за Харпер, яка тепер трішки змінить свій імідж.

Зірковий татусь дуже любить своїх дітей і часто з ними робить світлини. Варто нагадати, що в подружжя Бекхемів, яким ЗМІ приписували розлучення, виховують чотирьох спільних дітей: 19-річного Брукліна, 15-річного Ромео, 13-річного Круза і 7-річну Харпер.

Читайте також: День батька: голлівудські зірки розчулили ніжними привітаннями

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 10 Лип 2018 р. о 12:01 PDT