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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Деякі полонені можуть просто не дожити до наступного обміну, – голова Центру Громадських Свобод

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      Черговий обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу розпочався вранці 16 квітня. Однак у списку немає тих людей, які мали бути звільнені першочергово через стан здоров'я. Їм терміново потрібна медична допомога.

      Голова правління Центру Громадських Свобод Олександра Матвійчук в ефірі 24 каналу розповіла, що у полоні залишилось багато людей, які мають погані медичні показники.

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      "Я знаю багато людей, які мали бути звільнені негайно за медичними показами. Незалежно – військові чи цивільні. Вони просто можуть не дожити до наступного обміну", – зазначила Матвійчук.

      Серед цих людей є і жінки. Зокрема, Матвійчук назвала Наталію Ставцеву, яку арештували перед тим, як їй мали зробити операцію на хребті. Саме тому у неї зараз серйозні проблеми.

      Також Віталій Матюшенко, який має проблеми зі щитовидною залозою, а рідні підозрюють онкозахворювання,
      – додала голова правління Центру Громадських Свобод.

      Жінка також розповіла про пенсіонера Віталія Атаманчука. "Він проходив медичне обстеження ще під час арешту, адже в нього були проблеми з серцем. Він регулярно втрачав свідомість. Стан таких людей викликає занепокоєння", – сказала Матвійчук.

      За її словами, підтвердженим полоненим ліки та медикаменти завжди передавали рідні. Через закриття лінії розмежування – виникла велика проблема.

      Тепер невідомо, як передавати ліки, яких ці люди так потребують. А говорити про те, чи їх діагностують, чи роблять тести та як лікуватимуть – взагалі немає сенсу", – наголосила Олександра Матвійчук.

      Великодній обмін полоненими / Фото: Офіс Президента

      Що відомо про Великодній обмін полоненими? 2 квітня проросійські бойовики на Донбасі надали українській владі списки деяких утримуваних ними людей. Вони зазначили, що готові відпустити їх у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.

      На Батьківщину вже повернулися 9 бранців з окупованої Донеччини, ще 10 мають повернутися з окупованої Луганщини.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Обмін полоненими Окуповані території
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