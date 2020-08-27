Через планові навчання військових ПСУ та переміщення техніки 27 серпня перекриють рух транспорту на автошляху М-06 Київ – Чоп. З 16:00 до 19:00 зупинять проїзд на ділянці між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району Рівненської області.

Трасу перекриють через переміщення техніки

У зазначеному районі відбудуться навчання авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ. Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Центр" у фейсбуці.

Читайте також Військові навчання Rapid Trident 2020: як вони відбуватимуться й хто візьме участь

До навчань залучать особовий склад, а також авіаційну компоненту військових частин.

Дивіться на карті, де розташована ділянка траси, яку перекриють:

Наприкінці липня завершились військові навчання Sea Breeze

Зазначимо, що наприкінці липня у Чорному морі завершилися двадцяті міжнародні військові навчання Sea Breeze. Всього до навчань залучили близько 2 000 осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, вертольоти та іншу військову техніку.

Крім України та США, у навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.