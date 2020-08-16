У Міжнародному центрі миротворчості завершилася прикінцева конференція з планування військового навчання Rapid Trident 2020. Цьогоріч у них візьмуть участь близько 4 тисяч військових з 9 різних країн.

Про те, якими будуть цьогорічні навчання "Швидкий тризуб" (Rapid Trident), розповідає "Армія.Inform".

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Хто візьме участь у навчаннях:

військові й медики України,

США,

Німеччини,

Польщі,

Румунії,

Данії,

Литви,

Канади,

Великої Британії.

Схоже, цього року участі в навчаннях не братимуть участі військові з Грузії, Болгарії і Молдови, які були постійними учасниками. Також цього року не буде частих гостей Туреччини.

Україну представлятимуть кілька родів військ:

Служба безпеки України,

Збройні сили,

Національна гвардія,

Державна прикордонна служба,

Національна поліція,

Управління державної охорони,

представники Товариства Червоного Хреста України.

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Суть навчань Rapid Trident 2020

За сценарієм навчання, країна-агресор дестабілізує ситуацію в певному регіоні іншої держави й здійснює спробу окупувати її. Водночас об'єднане угруповання військ союзницьких держав організовує оборону.

Згодом об'єднані війська звільняють тимчасово окуповані агресором території і проводять стабілізаційну операцію. Вагоме місце під час цього відводиться протидиверсійним й антитерористичним діям.

Особливості цьогорічних навчань

Цього року Rapid Trident розширить географію і вийде за межі як Міжнародного центру миротворчості, так і загалом України. Частина його учасників перебуватиме в польському Любліні, де розташований штаб багатонаціональної Литовсько-польсько-української бригади.

Там, за задумом навчання, працюватиме штаб багатонаціональної дивізії, у координації з яким і виконуватиме завдання бригада, що воюватиме на Львівщині. Тренування будуть зв'язані віртуально й керовані з Центру імітаційного моделювання МЦМБ онлайн.

До слова, у навчанні братиме участь не лише колісна й гусенична військова техніка, а й армійська авіація Сухопутних військ й авіація Повітряних Сил України. Планується також залучення військово-транспортної авіації Збройних сил США.