Військові навчання Rapid Trident 2020: як вони відбуватимуться й хто візьме участь
У Міжнародному центрі миротворчості завершилася прикінцева конференція з планування військового навчання Rapid Trident 2020. Цьогоріч у них візьмуть участь близько 4 тисяч військових з 9 різних країн.
Про те, якими будуть цьогорічні навчання "Швидкий тризуб" (Rapid Trident), розповідає "Армія.Inform".
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Хто візьме участь у навчаннях:
- військові й медики України,
- США,
- Німеччини,
- Польщі,
- Румунії,
- Данії,
- Литви,
- Канади,
- Великої Британії.
Схоже, цього року участі в навчаннях не братимуть участі військові з Грузії, Болгарії і Молдови, які були постійними учасниками. Також цього року не буде частих гостей Туреччини.
Україну представлятимуть кілька родів військ:
- Служба безпеки України,
- Збройні сили,
- Національна гвардія,
- Державна прикордонна служба,
- Національна поліція,
- Управління державної охорони,
- представники Товариства Червоного Хреста України.
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Суть навчань Rapid Trident 2020
За сценарієм навчання, країна-агресор дестабілізує ситуацію в певному регіоні іншої держави й здійснює спробу окупувати її. Водночас об'єднане угруповання військ союзницьких держав організовує оборону.
Згодом об'єднані війська звільняють тимчасово окуповані агресором території і проводять стабілізаційну операцію. Вагоме місце під час цього відводиться протидиверсійним й антитерористичним діям.
Особливості цьогорічних навчань
Цього року Rapid Trident розширить географію і вийде за межі як Міжнародного центру миротворчості, так і загалом України. Частина його учасників перебуватиме в польському Любліні, де розташований штаб багатонаціональної Литовсько-польсько-української бригади.
Там, за задумом навчання, працюватиме штаб багатонаціональної дивізії, у координації з яким і виконуватиме завдання бригада, що воюватиме на Львівщині. Тренування будуть зв'язані віртуально й керовані з Центру імітаційного моделювання МЦМБ онлайн.
До слова, у навчанні братиме участь не лише колісна й гусенична військова техніка, а й армійська авіація Сухопутних військ й авіація Повітряних Сил України. Планується також залучення військово-транспортної авіації Збройних сил США.