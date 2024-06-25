Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Зазначимо, що у мережі подейкували, що міністр Рустем Умєров підтримав продовження терміну, однак у Міноборони згодом спростували цю заяву.

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Збільшення терміну оновлення даних

Дмитро Лазуткін вказав, що наразі крайнім терміном оновлення даних лишається 16 липня.

Консультації та дискусії з цього приводу тривають. Втім, на цей момент ми не бачимо підстав для того, щоб цей термін продовжувати до 150 днів,

– вказав речник.

Він вказав, що існує застосунок Резерв+, за допомогою якого можна оновити дані всього за кілька хвилин. У Міноборони вважають, що часу до 16 липня достатньо, аби виконати вимогу закону. Тому наразі все лишається у межах чинного законодавства.

Попри те, що наразі є ініціативи від окремих депутатів щодо продовження цього терміну, позиція Міноборони збігається з чинними нормами.

Нагадаємо, що раніше в "УП" повідомили, що проєкт закону №11305, який нібито був підписаний Рустемом Умєровим, передбачав зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів. Однак журналісти, посилаючись на Умєрова, спростували це. Міноборони не підтримало зміни до законопроєкту.