На Закарпатті дітей віднесло течією: трьох врятували, 10-річного хлопчика досі шукають

У Берегівському районі Закарпаття 22 червня під час відпочинку біля водойми сталася небезпечна ситуація. Дітей, які перебували у воді, почало зносити течією.

Трьох дітей вдалося врятувати, доля 10-річного хлопчика наразі невідома. Про це розповіли в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги.

До теми На Одещині третю добу шукають 10-річну Софію, яку віднесло у відкрите море на надувному колі

Що відомо про випадок з дітьми біля водойми на Закарпатті?

Четверо дітей віком 4, 10, 12 і 13 років перебували у воді, коли їх раптово почало зносити течією. Троє з них змогли зачепитися за траву й коріння дерев – їх вдалося витягнути.

Постраждалих оглянули медики. Додаткової допомоги вони не потребували.

Однак 10-річного хлопця течія понесла далі. Його досі шукають рятувальники, до операції залучили також дрон.

Відпочинок біля води потребує постійної уваги дорослих. Навіть якщо місце здається знайомим і безпечним, течія може швидко змінити ситуацію, особливо для дітей,

– наголосили в службі.

Нагадаємо про декілька подібних випадків. На Одещині тривають пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка зникла 19 червня в морі поблизу села Сичавка. За даними поліції, дівчинка купалася разом із прабабусею на неофіційному пляжі.

Через сильну течію її на надувному колі віднесло у відкрите море. Жінка намагалася врятувати дитину, але не змогла. До пошукової операції залучені рятувальники, водолази, психологи та оператори безпілотників. Поліція відкрила провадження за фактом зникнення безвісти.

Раніше на Рівненщині тривали масштабні пошуки двох малолітніх братів, які зникли у селі Колки. Тіло 3-річної дитини знайшли у водоймі в день зникнення, а 4-річного хлопчика розшукували ще 10 днів. Тіло старшої дитини виявили 15 квітня приблизно за кілометр від місця зникнення.