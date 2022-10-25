Відео знущань дівчинка розміщувала у телеграм-каналі. Але незабаром вона його видалила.

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Школярка вбивала безпритульних котів

З публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян нам стало відомо про те, що 12-річна дівчинка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами, знущаючись і вбиваючи їх на камеру,

– кажуть активісти.

Також у своїх публікаціях у соцмережах дівчинка описувала свій намір і бажання вбити кота.



Дівчинка описувала свій намір і бажання вбити кота / фото UAnimals

Після цього зоозахисники написали заяву до поліції з вимогою провести перевірку та притягнути до відповідальності батьків за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дитини.

"Просимо вас розголосу даної ситуації. А також закликаємо батьків та дорослих привчати дітей до гуманного ставлення до тварин і пояснювати, як правильно з ними поводитись. Адже кожне життя важливе, а вбивство заради розваги – неприпустиме", – зазначили зоозахисники.

6-річна дівчинка жорстоко вбила маленького собаку в Чернівцях

Нагадаємо, у Чернівцях 6-річна дівчинка зайшла на терасу чужого будинку та вбила маленького собаку.

Так, дівчинка знущалася з собаки двадцять хвилин. Вона кидала його об підлогу та била ногою по голові. Внаслідок цього тварина загинула.

Згодом стало відомо, що Чернівецький суд закрив справу стосовно відомої грумерки, донька якої до смерті побила йоркширського тер’єра. Шевченківський райсуд мотивував рішення завершенням термінів притягнення до адмінвідповідальності.

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