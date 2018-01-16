Диверсійні групи бойовиків підірвались на замінованих полях на Донбасі

На Донбасі диверсійно-розвідувальні групи бойовиків загинули від власного озброєння – підірвались на мінно-вибухових загородженнях.

Про це повідомив спікер Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"13-14 січня при спробі перейти ділянки власних мінно-вибухових загороджень на Маріупольському і Бахмутському напрямках підірвалися диверсійно-розвідувальні групи противника. Кілька диверсантів загинули (з них – один офіцер), є важко поранені", – зазначив Гуцуляк.

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Командування бойовиків "ДНР" розпочало розслідування для з'ясування винних у хаотичному встановленню мінно-вибухових загороджень перед власними позиціями.