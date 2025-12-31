ШІ-революція, Amazon для війни і цифрова держава: великі підсумки року і прогнози 2026 від Федорова

2025 рік став для Мінцифри роком великої трансформації. Відомство виросло з міністерства-стартапу до великої ефективної технологічної організації, яка чітко ставить цілі й досягає результату, ділиться з 24 Каналом перший віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров: "Ми пройшли глибоку управлінську й менеджерську трансформацію всередині Мінцифри, оновили свою місію та візію".

Нині місія міністерства – змінювати країну й захищати свободу завдяки інноваціям та інституціям нового покоління. Візія – Україна в тридцятці країн світу за рівнем ВВП на душу населення, де цифровізація, технології та інновації є фундаментом економічного зростання й довгострокової стійкості держави.

"Це був рік переходу до нової операційної моделі, ще більшої інтеграції системи управління за OKR та впровадження ШІ в усі внутрішні процеси. Усе це дало нам змогу стати ефективнішими як команда в десятки разів. Наша амбіція – побудувати найефективніше міністерство у світі, і сьогодні маємо великий потенціал для того, щоб масштабуватися та реалізовувати ще більше великих проєктів", – каже Федоров.

У матеріалі 24 Каналу читайте підсумки та прогнози – чого Мінцифрі вдалося досягти в різних сферах та які плани на майбутнє.

Дія – цифровий продукт №1 в Україні

Дія стала частиною життя понад 23 мільйонів українців – це понад 70% власників смартфонів у країні. Сьогодні в застосунку доступні 33 цифрові документи та більш ніж 65 послуг, ще понад 165 послуг доступні на порталі. Серед партнерів Дії – більш як 25 000 державних установ та бізнесів.

Цього року в Дії запустили 19 нових послуг, серед них – Зимові 1 000 та 6 500 гривень, сертифікація оператора протимінної діяльності, освітні сертифікати для дітей військових, витяг про несудимість з апостилем. Також запустили Дія.Картку, на яку українці отримують виплати від державних програм підтримки: Пакунок школяра, Ветеранський спорт, єКнига, єМалятко, допомога по безробіттю, допомога ВПО, пенсії та багато інших.



Однією з найпопулярніших послуг залишається шлюб у Дії. Щоб задовольнити великий попит серед українців, цього року ми відкрили два цифрові офіси ДРАЦС – у Львові та Дніпрі. Сьогодні понад 270 цифрових шлюбів реєструють щодня.



Дія / Інфографіка Мінцифри

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри Окрім зручності та швидкості для громадян, цифровізація має значний економічний та антикорупційний ефект. За даними масштабного дослідження Civitta, за 5 років електронні послуги в Дії заощадили державі понад 184 млрд грн, зменшивши корупційні ризики та бюрократію. Це сотні годин часу, які люди проводили не в чергах і кабінетах держустанов, це гроші, які залишилися в громадян і бізнесу завдяки прозорим сервісам. Цифровізація – це один із найбільших антикорупційних проєктів в історії України, і ми продовжуємо цей трек роботи.

Як забезпечили стабільний звʼязок та інтернет в умовах блекаутів та обстрілів?

Розвиток цифрової держави неможливий без стабільного інтернету та звʼязку, зазначає урядовець.

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри В умовах повномасштабної війни у сфері телекому ми зіткнулися з безпрецедентною ситуацією такого масштабу, якого не бачила жодна країна. Ворог знищив чверть фіксованих мереж, більш ніж 4 тисячі базових станцій мобільного звʼязку. Але завдяки активній роботі операторів сьогодні 97% населення мають доступ до мобільного інтернету. Оперативно відновлюють зруйновані базові станції. Окремим фокусом року для нашої команди було забезпечення сталості звʼязку під час блекаутів.



Уже сьогодні близько 92% базових станцій працюють понад 6 – 8 годин без енергопостачання. Понад половину українців мають інтернет хPON, який працює під час знеструмлень. Україна другий рік поспіль посіла перше місце у світі за показником стабільності фіксованого інтернету і є однією з перших країн у світі, яка запустила інноваційний звʼязок Starlink Direct to Cell. Тепер абоненти можуть надсилати SMS безпосередньо через супутник за повної відсутності мобільного зв’язку.

Також цього року запрацював механізм блокування спам-дзвінків і вже заблоковано понад 41 000 номерів, затвердили низку бюрократичних спрощень для телеком-сфери, щоб мобільні оператори могли будувати базові станції за пришвидшеною процедурою. А вже в січні в перших двох містах в Україні запустять пілот 5G.



Михайло Федоров / Фото Мінцифри

Як розвиваються технології для фронту?

Сьогодні Україна воює та захищає незалежність власною зброєю. Дрони, РЕБ, НРК, ракети, системи ситуаційної обізнаності, звʼязок, компоненти – це все українські розробки. Майже 96% усіх уражень на фронті військові завдають українськими технологіями, ділиться Федоров.

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри Цього року ми трансформували Brave1 в ефективну інституцію, яка стала найбільшим ангельським інвестором у Європі для оборонних технологій. На платформі вже зареєстровано понад 2 350 компаній та більш як 4 900 розробок, що охоплюють усі напрями сучасної війни – від БпЛА й РЕБ до роботизованих систем, штучного інтелекту та ракетних технологій. Компаніям видано понад 730 грантів на більш ніж 2,6 мільярда гривень. Запустили Brave-конкурси – фінансування до сотень мільйонів гривень на створення готових рішень для фронту. Фокус – вибухові речовини, ШІ, тактичні балістичні та зенітні ракети. Для іноземних компаній створено платформу Test in Ukraine, яка дає змогу тестувати їхні технології в Україні – в умовах, максимально наближених до бойових.

Важливим кроком стала низка міжнародних партнерств, які передбачають співпрацю індустрії. Україна спільно з ЄС запустила BraveTech EU – "європейський Brave1", який об’єднує стартапи, уряди, військових, інвесторів та інженерів. Спільно з Міністерством оборони Норвегії запустили програму Brave – Norway, разом з НАТО Мінцифра впроваджує програму для розробки та масштабування оборонних інновацій Brave NATO.

Запустили також EU4UA Defence – грантову програму за підтримки ЄС, і вже оголосили перший етап – на розробку перехоплювачів та радарів.



Цифровізація армії / Інфографіка Мінцифри

Ми продовжуємо щодня робити все для того, щоб технологій на полі бою ставало більше. І ми впевнені, що український досвід та українські технології допоможуть захисти країни ЄС і НАТО, щоб зберегти безпеку демократичного світу,

– додає співрозмовник.

Програма Армія дронів.Бонус

Справжнім проривом для війни стала система Армія дронів.Бонус, відома також як "єБали". Це система, де Мінцифра винагороджує найкращі підрозділи балами, які можна потім обміняти на дрони, РЕБи та інші засоби. Зараз до програми долучилося понад 400 підрозділів. Це близько 95% усіх дронових підрозділів, які працюють по всій лінії фронту. Кожного місяця Мінцифра фіксує позитивну динаміку в знищенні живої сили та техніки ворога.

Важливо! Цього року програму Армія дронів.Бонус розширили на розвідку, логістичні місії, НРК та евакуацію. У листопаді підрозділи встановили одразу декілька рекордів: 81 504 уражені цілі – це найбільше за весь час існування програми, найбільша кількість уражених шахедів перехоплювачами, найбільше збиття ворожих мавіків. А також найбільша кількість знищених росіян – майже 30 тисяч уражень особового складу.

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри Військові отримали додаткову мотивацію та почали ділитися досвідом одне з одним, держава – якісні дані з поля бою для ухвалення управлінських рішень. Це фундамент для "математики війни", який впливає на ефективність та якість прийняття рішень для зміни ситуації на полі бою. Тепер ми знаємо, який дрон ефективний, чим ми більше вбиваємо ворога, техніку, яка динаміка на полі бою. Аналіз реальних даних допомагає якісно планувати наступні кроки та отримувати перевагу на полі бою. Саме система єБали стала основою для запуску з ініціативи президента нового військового проєкту Лінія дронів. За допомогою єБалів ми ідентифікували найефективніші 5 підрозділів, які воюють дронами. Це "АХІЛЛЕС", "К-2", "РАРОГ", "Птахи Мадяра" та "ФЕНІКС". Ці підрозділи посилили бригади на передовій, що унеможливить російські штурми. Підрозділи Лінії дронів – одні з найуспішніших підрозділів щодо знищення росіян та ворожої техніки. Саме досвід проєкту Лінія дронів цікавий для вивчення ЄС, і вони готові імплементувати наш досвід для посилення власного захисту.

Amazon для війни – BRAVE1 MARKET

Найважливішим рішенням цього року Федоров називає запуск маркетплейсу Brave1 – це власний український Amazon для війни, інтегрований із системою Армія дронів.Бонус. На маркетплейсі розміщено 2 600+ розробок від українських виробників, які підрозділи можуть безпосередньо купувати за електронні бали, або військові частини за власні кошти.

На Brave1 Market можна подивитися товари, порівняти, зв’язатися з виробниками. Військові замовляють – держава фінансує – технології їдуть на фронт. Усе це в захищеному середовищі. Уся сенситивна інформація міститься в закритому каталозі, до якого мають доступ лише верифіковані військові в системі Дельта.

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри Останні результати перевершили очікування. Лише за 5 місяців підрозділи зробили замовлень на 10 млрд грн – це дрони, РЕБ та наземні роботи, які посилюють наше військо на найважчих напрямках. Ми постійно розвиваємо маркетплейс і нещодавно додали у функціонал Кабінет виробника. Тепер виробники, які працюють із програмою Армія дронів.Бонус, можуть в особистому кабінеті бачити всю актуальну інформацію, наприклад, по їхньому дрону – скільки він уражає цілей, що і де саме, які підрозділи використовують їхній виріб. Це унікальний кейс, коли держава, по-перше, збирає таку аналітику; по-друге, ділиться нею з приватними виробниками. Упевнений, що це стане справжньою революцією у світі дефенсу. Тому що це новий рівень data-driven підходу, де рішення ухвалюють на основі реальних даних та ефективності, яку можна виміряти. Маркетплейс Brave1 – це революція у сфері закупівель та поставки зброї на фронт. Зараз Сполучені Штати Америки наслідують цей досвід.

Як створили найкращі умови для технологічних бізнесів та розвитку цифрової економіки?

Мінцифра продовжуємо розвивати проєкт Дія.City з найкращими правовими та податковими умовами для технологічної індустрії. Кількість резидентів за рік зросла на понад 100% – зараз їх більш як 3 300, 135 000+ спеціалістів працюють у компаніях-резидентах. Уже 40 з п'ятдесятки найбільших ІТ-компаній України – у Дія.Сіty. За 11 місяців 2025 року вони сплатили понад 31 млрд грн податків. Важливо, у Дія.Сіty вже 450+ defense tech-компаній – і це стимул для розвитку інноваційних компаній у сфері дефенсу.

Також для стимулювання цифрової економіки ефективно працює Український фонд стартапів. УФС визнано найкращою практикою фінансової підтримки стартапів у Європі. За сприяння Фонду:

надано 2 мільйони доларів грантової підтримки 57 українським стартапам на розвиток інновацій;

профінансовано 320 deep tech-стартапів на 12 млн євро в межах проєкту Seeds of Bravery;

реалізовано 20 міжнародних стартап-делегацій та стендів української технологічної екосистеми;

створено національну мережу з 23 університетських стартап-шкіл, інкубаторів та акселераторів;

запущено грантову програму для виробників протипожежних безпілотників та наземних роботизованих систем;

запущено грантову програму Startup EDGe бюджетом 1 млн євро для DeepTech-, GreenTech-, EdTech-стартапів.

Для всіх українців, які хотіли б створити чи масштабувати власну справу, є проєкт Дія.Бізнес. За рік вже є 1,5 мільйона відвідувачів порталу. Діє мережа офлайн-центрів, які прийняли понад 47 тисяч відвідувачів, відкрито новий центр у Дніпрі. 26 мільйонів гривень – сума виданих / залучених грантових коштів від мережі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес. Для держави створення екосистеми для розвитку та підтримки бізнесу – це основа ВВП.

Мрія – освітній продукт № 1 в Україні для учнів, батьків та вчителів

Якщо ми ставимо за мету увійти в тридцятку економік світу, нам потрібен потужний людський капітал. Інноваційна країна неможлива без прориву в освіті, зазначає Федоров.



Мрія / Інфографіка Мінцифри

До теми На полі бою, у школах та в Дії: як ШІ працюватиме для України у 2026 – прогнози та підсумки Мінцифри

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри Для якісних змін нам треба одна з найгнучкіших та найшвидших освітніх систем у світі, здатна відповідати на виклики й створювати можливості. Цього року ми запустили Мрію на національному рівні – вона стане освітнім геймченджером. До платформи під’єднано вже понад 2 800 шкіл з 24 областей України, а в екосистемі – більш як 420 тис. активних користувачів. Цього року в застосунку з’явився розділ гуртків і секцій, що допомагає в кілька кліків знайти заняття за інтересами. Їх уже понад 6 000. Також у Мрії запущено пілот генератора тестів – це перший функціонал на базі ШІ. Паралельно міністерство освіти проводить комплексну трансформацію всіх ланок освіти: будують укриття й підземні школи, оновлюють профтехи, харчоблоки, майстерні та лабораторії. Змінюються програми, оновлюються підходи до менеджменту, формується сучасна інфраструктура. Від темпу цих змін залежить, яким буде людський капітал України в майбутньому.

ШІ-революція – від цифрової до агентивної держави

Мінцифра бачить майбутнє країни в розвитку інновацій та технологій, каже Михайло Федоров. І навіть попри всі виклики воєнного часу – постійні атаки росіян на інфраструктуру, блекаути, пошкодження мереж, – Україна продовжує розвиватися.

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри Наш наступний етап трансформації після цифрової держави – AI-first держава. Адже АІ-агенти стають персональними помічниками людини в усіх сферах. Тому й Україна активно рухається до такого формату взаємодії, коли від потреби громадянина до результату – всього один запит чи голосове повідомлення.



Ми визначили місію у сфері АІ – увійти до трійки країн світу за розвитком та впровадженням AI у публічному секторі до 2030 року. У лютому запустили WINWIN AI Center of Excellence, який розробляє та впроваджує ШІ-рішення для держави. Уже маємо успішні кейси та продукти, які покращили внутрішню роботу міністерства й нашу взаємодію з громадянами. Пишаємося, що цього року запустили ШІ-асистента на порталі Дія – завдяки цьому Україна стала першою країною у світі, яка надає державні послуги через AІ у масштабах країни. Асистент працює у форматі чата 24/7, готовий допомогти вам швидко знайти потрібну послугу, дібрати її під життєву ситуацію. Перша готова послуга, яку можна отримати в чаті, – довідка про доходи. Понад 150 тисяч українців уже скористалися асистентом, видано 5 000+ довідок про доходи.



Штучний інтелект / Інфографіка Мінцифри

Наступний крок – ще більше послуг, які надає АІ. Планується запуск Дія.AI у застосунку та голосовий функціонал із ШІ, щоб українці могли просто через одне голосове повідомлення розв'язати питання чи отримати послугу.

Завдяки ШІ трансформується й сама служба підтримки Дії. АІ-консультант відповідає на 85% запитів громадян без втручання оператора, консультує щодо 195+ продуктів, документів і сервісів. АІ-консультант у Дії самостійно обробив 1 мільйон діалогів користувачів без участі оператора.

Юридичний відділ Мінцифри також упровадив у свою роботу ШІ. Тепер цифрова експертиза документів проходить за 72 год замість декількох тижнів. Наступний крок – запуск AI-інструмента для аналізу й перекладу європейського законодавства, він допоможе опрацювати понад 30 тисяч актів ЄС і прискорити євроінтеграцію України.

Цього року ми почали будувати AI-суверенітет України: запустили AI Factory для розбудови інфраструктури для ШІ, разом з Київстаром створюємо національну мовну модель LLM. Також почали партнерства зі світовими лідерами в галузі – NVIDIA, ElevenLabs, та посилюємо співпрацю з треку AI з Google та Meta. Ми прагнемо, щоб Україна 2030 року стала країною, де інновації формують економіку, гарантують національну безпеку та сприяють глобальній стабільності. Наступного року нас чекає новий крок до ШІ-революції,

– зазначає Федоров.

UNITED24 та UNITED24 MEDIA

UNITED24 стала найбільшою фандрейзинговою платформою в Україні. За 2025 рік вона акумулювала понад 1,86 млільярда доларів на підтримку України. За ці кошти закуплено тисячі дронів та боєприпасів, сотні НРК та автомобілів, ШІ-керовані турелі, а також багато іншого озброєння й військової техніки.

Нещодавно запустили застосунок UNITED24, де донори можуть допомагати підрозділам Лінії дронів. Уже здійснили перші закупівлі за кошти донорів застосунку.

Цікаво! UNITED24 Media стало найбільшим англомовним медіа з України, зібравши 4,5 млрд переглядів загалом за 2025 рік на всіх платформах. Тільки на Youtube за рік підписалося 610 тис. людей, і канал має зараз 2 млн підписників. В Instagram – 157 млн унікальних користувачів за рік.



Сайт – у топі англомовних ЗМІ з України, а оригінальні журналістські розслідування є першоджерелом для світових медіа. Це надзвичайно важливий проєкт для залучення уваги світу до війни України та акумулювання підтримки.

Які плани Мінцифри на 2026 рік?

Мінцифра сьогодні – це про амбітність та ефективність, каже Федоров.

Михайло Федоров перший віцепремʼєр, голова Мінцифри Амбітність тому, що навіть якщо подивитися на кількість тем, якими ми займаємося, і на те, що ми зробили як країна вперше у світі або як Мінцифра вперше в Україні, – це говорить про одне: ми не боїмося амбітно планувати й брати на себе складні завдання. Але водночас для нас принципово важлива ефективність. Постійно працювати над собою, думати, як оптимізувати процеси й давати більшу цінність громадянам, рухатися швидше, ніж раніше.

У 2026 році Мінцифра сфокусується на трьох ключових напрямах:

Диджиталізація . Продовжиться розвиток цифрової держави, вже є план щодо запуску нових послуг. Також йде робота над реалізацією проєктів з великим антикорупційним та економічним ефектом: еАкциз, еСуд, реформа гральної сфери та запуск Державної системи онлайн-моніторингу, еНотаріат.

. Продовжиться розвиток цифрової держави, вже є план щодо запуску нових послуг. Також йде робота над реалізацією проєктів з великим антикорупційним та економічним ефектом: еАкциз, еСуд, реформа гральної сфери та запуск Державної системи онлайн-моніторингу, еНотаріат. Війна . Зараз міністерство концентрується на розв'язанні конкретних проблем війни й пошуку технологій, які будуть ефективними в боротьбі з російськими шахедами, КАБами, Оптоволокном, мавіками тощо. Триватиме розвиток Brave1, Армія дронів.Бонус, Маркетплейс та інших військових проєктів.

. Зараз міністерство концентрується на розв'язанні конкретних проблем війни й пошуку технологій, які будуть ефективними в боротьбі з російськими шахедами, КАБами, Оптоволокном, мавіками тощо. Триватиме розвиток Brave1, Армія дронів.Бонус, Маркетплейс та інших військових проєктів. ШІ. У планах – фіналізація Стратегії розвитку штучного інтелекту, запуск національної LLM-моделі та першої державної ШІ-інфраструктури AI Factory. Крім того, триватиме робота над новими ШІ-сервісами в Дії, Мрії, а також іншими продуктами.

Упевнений, наступний рік буде вирішальним для нашого майбутнього. Тому всім українцям бажаю енергії та сил у новому році. А наша команда продовжить робити все для того, щоб досягнути нашої мети – займатися війною, цифровізацією, запускати топпроєкти й будувати нову інноваційну Україну для нашого майбутнього,

– підсумував міністр.