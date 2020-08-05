Президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року.

Зеленський підписав закон 5 серпня

Глава держави підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців" 5 серпня. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Коротко про суть закону