Менше паперів: для ФОПів скасували обов'язкову книгу обліку доходів
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року.
Зеленський підписав закон 5 серпня
Глава держави підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців" 5 серпня. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.
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Коротко про суть закону
- Фізичним особам – підприємцям І – ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування можна вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій чи електронній із зазначенням доходів за місяць.
- Фізичні особи – підприємці на загальній системі можуть вести облік у паперовому або електронному вигляді. Проте це слід робити згідно з типовою формою, визначеною Мінфіном.
- Скасовано договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків.
- В електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення.
- Полегшено також умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунули можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування.