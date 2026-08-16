Український бізнесмен Карчук вийшов на волю після майже трьох тижнів у польському СІЗО

Український підприємець та учасник спільноти CEO Club Ukraine Дмитро Карчук вийшов на волю після 2,5 тижнів перебування у польському слідчому ізоляторі. Бізнесмен планує з'ясувати правові підстави дій місцевих правоохоронців.

Про своє звільнення із СІЗО в місті Перемишль чоловік повідомив на особистій сторінці у фейсбуці. За його словами, ситуація вирішилася так само раптово, як і розпочалася, проте попереду ще багато роботи для встановлення всіх обставин інциденту.

Що розповів бізнесмен?

Бізнесмен зазначив, що наразі не розуміє, чи було це випадковістю, та які саме документи використовувалися для його утримання.

Але тепер я уже спроможний діяти і буду у всьому розбиратись,

– підкреслив він у своєму дописі.

До процесу звільнення українця долучилася значна кількість людей та офіційних установ. Зокрема, підтримку надали адвокати компанії Arzinger Law Office, представники консульства України в Любліні, Міністерство закордонних справ, а також команда та резиденти CEO Club Ukraine.

Перебування під вартою без доведення провини стало для підприємця серйозним випробуванням, яке продемонструвало специфіку роботи європейської правоохоронної системи.

"Особисто я дізнався багато нового – про себе, про систему, яка зажовує людей на місяці, навіть коли їх провина не доведена", – резюмував він, жартома додавши, що тепер може проводити воркшопи "як заходити в хату в ЄС".

Нагадаємо, що Карчука затримали у Перемишлі 28 липня під час перетину польського кордону. У Німеччині його підозрюють у викраденні партії електровелосипедів у вересні 2024 року.

За їхньою версією, Карчук нібито особисто приїхав вантажівкою на склад у Німеччині, використав несправжні транспортні документи та забрав 171 електровелосипед.

Захист бізнесмена переконує, що він не мав жодного стосунку до цих подій, адже перебував в Україні.