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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Дмитро Разумков прокоментував, чи може він стати спікером

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      Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зауважив, що наразі говорити про те, що він може стати спікером нового скликання Верховної Ради зарано.

      Про це кандидат у народні депутати заявив у коментарі 24 каналу.

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      "Зараз не йде мова про якісь посади. Зараз йде мова про те, що нам треба буде сформувати коаліцію чи самостійно, чи з іншими політичними силами. Для цього треба потрапити до Верховної Ради та стати вже повноцінною фракцією", – зазначив Разумков.

      В нашій політичній силі є достатня кількість людей, які можуть претендувати на різні посади і я в тому числі. Проте давайте залишимо це на голосування Верховній Раді,
      – наголосив політик.

      "Політична партія звісно буде висувати своїх кандидатів і на голову Верховної Ради, і на керівників комітетів, але трохи згодом", – додав Разумков.

      Які результати екзит-полу?Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.

      верховна рада парламентські вибори офіційні результати
      Головні дати виборів нової Ради

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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