Дмитро Разумков прокоментував, чи може він стати спікером
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зауважив, що наразі говорити про те, що він може стати спікером нового скликання Верховної Ради зарано.
Про це кандидат у народні депутати заявив у коментарі 24 каналу.
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"Зараз не йде мова про якісь посади. Зараз йде мова про те, що нам треба буде сформувати коаліцію чи самостійно, чи з іншими політичними силами. Для цього треба потрапити до Верховної Ради та стати вже повноцінною фракцією", – зазначив Разумков.
В нашій політичній силі є достатня кількість людей, які можуть претендувати на різні посади і я в тому числі. Проте давайте залишимо це на голосування Верховній Раді,
– наголосив політик.
"Політична партія звісно буде висувати своїх кандидатів і на голову Верховної Ради, і на керівників комітетів, але трохи згодом", – додав Разумков.
Які результати екзит-полу?Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.