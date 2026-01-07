У Дніпрі – блекаут: зупинилося метро, людей виводять з тунелів, пишуть про проблеми зі зв'язком
- У Дніпрі після російської атаки ввечері 7 січня виник блекаут, через що зупинилося метро і виникли проблеми зі зв'язком.
- У ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла, а Укрзалізниця попередила про незаплановані зупинки приміських поїздів через відсутність напруги.
У Дніпрі після російської атаки ввечері 7 січня виник блекаут. Через це не ходить громадський транспорт, зокрема метро, а місцеві жителі пишуть про проблеми зі зв'язком.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка ситуація у Дніпрі з блекаутом 7 січня?
Місцеві жителі розповіли журналістам, що через відсутність електропостачання зупинилось метро у Дніпрі. Наразі працівники виводять людей з тунелів, ескалатори не працюють.
Окрім того, у місті також зникає мобільний зв'язок. Дніпрян закликають скористатися пунктами незламності. Вони розташовані у школах, садочках, старостатах та при відділеннях поліції й ДСНС.
Журналісти також показали, який вигляд має Дніпро під час блекауту.
Блекаут у Дніпрі 7 січня / Відео Суспільного
У ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області станом на вечір 7 січня є аварійні відключення світла через ворожу атаку.
Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло,
– підкреслили у компанії.
Складнощі через атаку виникли й на залізниці. В Укрзалізниці наголосили, що з безпекових міркувань та через відсутність напруги в мережі є незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких пролягає через Дніпропетровщину.
Зокрема, мовиться про рейси сполученнями:
Запоріжжя – Синельникове,
Чаплине – Синельникове,
Дніпро – Чаплине,
П'ятихатки – Дніпро.
"Як матимемо змогу – продовжимо рух. Наразі просимо пасажирів уважно слухати оголошення на місцях, дослухатись до порядку дій залізничників та не нехтувати безпекою", – зауважили у компанії.
Що відомо про обстріли Дніпра та області 7 січня?
У Дніпровському районі приблизно о 22:00 пролунав вибух. Після гучних звуків в багатьох містян зникло світло. Також електрики не було й в багатьох містах області, зокрема Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді.
За словами очевидців, перед вимкненням світла було видно 2 сильних спалахи в небі. Крім того, в мережі писали про перепади напруги, зокрема до 300 вольтів.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив, що поки що немає жодних прогнозів щодо відновлення енергопостачання. Посадовець також закликав жителів регіону зробити запас води, в кого вона є.