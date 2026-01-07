Укр Рус
7 січня, 22:53
Оновлено - 23:13, 7 січня

У Дніпрі – блекаут: зупинилося метро, людей виводять з тунелів, пишуть про проблеми зі зв'язком

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Дніпрі після російської атаки ввечері 7 січня виник блекаут, через що зупинилося метро і виникли проблеми зі зв'язком.
  • У ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла, а Укрзалізниця попередила про незаплановані зупинки приміських поїздів через відсутність напруги.

У Дніпрі після російської атаки ввечері 7 січня виник блекаут. Через це не ходить громадський транспорт, зокрема метро, а місцеві жителі пишуть про проблеми зі зв'язком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка ситуація у Дніпрі з блекаутом 7 січня?

Місцеві жителі розповіли журналістам, що через відсутність електропостачання зупинилось метро у Дніпрі. Наразі працівники виводять людей з тунелів, ескалатори не працюють.

Окрім того, у місті також зникає мобільний зв'язок. Дніпрян закликають скористатися пунктами незламності. Вони розташовані у школах, садочках, старостатах та при відділеннях поліції й ДСНС.

Журналісти також показали, який вигляд має Дніпро під час блекауту. 

Блекаут у Дніпрі 7 січня / Відео Суспільного

  У ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області станом на вечір 7 січня є аварійні відключення світла через ворожу атаку. 

Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло, 
– підкреслили у компанії.

Складнощі через атаку виникли й на залізниці. В Укрзалізниці наголосили, що з безпекових міркувань та через відсутність напруги в мережі є незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких пролягає через Дніпропетровщину. 

Зокрема, мовиться про рейси сполученнями:

  • Запоріжжя – Синельникове, 

  • Чаплине – Синельникове, 

  • Дніпро – Чаплине, 

  • П'ятихатки – Дніпро.  

"Як матимемо змогу – продовжимо рух. Наразі просимо пасажирів уважно слухати оголошення на місцях, дослухатись до порядку дій залізничників та не нехтувати безпекою", – зауважили у компанії.

Що відомо про обстріли Дніпра та області 7 січня?

  • У Дніпровському районі приблизно о 22:00 пролунав вибух. Після гучних звуків в багатьох містян зникло світло. Також електрики не було й в багатьох містах області, зокрема Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді.

  • За словами очевидців, перед вимкненням світла було видно 2 сильних спалахи в небі. Крім того, в мережі писали про перепади напруги, зокрема до 300 вольтів.

  • Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив, що поки що немає жодних прогнозів щодо відновлення енергопостачання. Посадовець також закликав жителів регіону зробити запас води, в кого вона є.