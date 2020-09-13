У Черкасах на річці Дніпро 12 вересня під час руху зупинився теплохід. Через поломку двигуна екіпаж та 77 пасажирів опинилися у пастці.

На Дніпрі застряг теплохід

Приблизно о 20:20 12 вересня у Черкасах на річці Дніпро зупинився та не міг продовжити самостійно рух прогулянковий теплохід "Герой Дубина", повідомляє пресслужба ДСНС.

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На його борту перебували 77 пасажирів та 4 члени екіпажу. Зупинився водний транспорт через несправність двигуна.

Двигун полагодили, люди дісталися берега

За допомогою водного патруля та рятувальників до берега доставили 7 людей, зокрема й одну дитину. Водночас для буксирування теплохода з річкового порту прибув буксир "Остановочний".

Проте після відновлення роботи двигуна річкове судно самостійно продовжило рух і о 22:23 повернулося до річкового порту "Черкаси". Його повернення на водному катері супроводжували співробітники відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт.

У порту відпочивальників зустріли співробітники ДСНС. Під час проведення операції по поверненню теплохода до місця його швартування ніхто з пасажирів не постраждав.

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На Дніпрі через поломку двигуна зупинився теплохід з 77 пасажирами / Фото ДСНС



Водний транспорт полагодили. ніхто не постраждав / Фото ДСНС