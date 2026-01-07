У Дніпрі, охопленому блекаутом, прогриміли нові вибухи: що відомо
- У Дніпрі під час блекауту ввечері 7 січня пролунали вибухи, була оголошена повітряна тривога через рух групи БпЛА.
- Перший вибух стався о 23:43, другий – о 23:47, область перебуває під атакою БпЛА, громадян закликали бути обережними.
У Дніпрі під час блекауту ввечері 7 січня пролунали нові вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про нові вибухи у Дніпрі?
Тривогу у Дніпровському районі оголосили ще о 21:57 7 січня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух групи БпЛА на місто.
Перший вибух прогримів о 23:43, другий – о 23:47.
Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що область перебуває під атакою БпЛА. Посадовець закликав громадян бути обережними та пройти до безпечних місць.
Варто наголосити, що окупанти продовжують бити по Дніпру в той час, як місто поринуло у блекаут. Там є проблеми з громадським транспортом, зв'язком, а все навколо стало темним та чорним.
Яка ситуація у Дніпрі зі світлом?
У Дніпровському районі близько 22:00 7 січня пролунав вибух, після чого в багатьох жителів Дніпра зникло електропостачання. Світла також не було в низці міст області, зокрема у Кривому Розі, Кам'янському та Павлограді.
Очевидці повідомляють, що перед знеструмленням у небі було видно два потужні спалахи. Крім того, користувачі в мережі писали про перепади напруги – подекуди вона сягала до 300 вольтів.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що наразі прогнозів щодо відновлення енергопостачання немає. Він також закликав жителів регіону за можливості зробити запас води.
У самому Дніпрі внаслідок атаки виник блекаут: зупинилося метро і виникли проблеми зі зв'язком. У ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла по всій області.