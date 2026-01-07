У Дніпрі, охопленому блекаутом, прогриміли нові вибухи: що відомо

У Дніпрі під час блекауту ввечері 7 січня пролунали нові вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Масштабний блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: що там відбувається та основні заяви влади

Що відомо про нові вибухи у Дніпрі?

Тривогу у Дніпровському районі оголосили ще о 21:57 7 січня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух групи БпЛА на місто.

Перший вибух прогримів о 23:43, другий – о 23:47.

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що область перебуває під атакою БпЛА. Посадовець закликав громадян бути обережними та пройти до безпечних місць.

Варто наголосити, що окупанти продовжують бити по Дніпру в той час, як місто поринуло у блекаут. Там є проблеми з громадським транспортом, зв'язком, а все навколо стало темним та чорним.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Яка ситуація у Дніпрі зі світлом?