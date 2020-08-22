У Дніпрі на автотрасі люди зафільмували патрульних, яких спіймали на хабарі. У цей момент один зі "служителів правопорядку" не розгубився й побіг викидати гроші.

Момент, коли патрульний втікає від людей і викидає, ймовірно, гроші в туалет потрапив на відео. Його опублікував телеграм-канал "ЧП Україна".

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У момент, коли цивільні голосно сперечалися з патрульними, один з правоохоронців почав швидко втікати. Він добіг до туалету, викинув туди щось, а потім просто спокійно пішов далі.

Очевидці припускають, що патрульний викинув гроші, які незаконно отримав як хабар. За які саме "заслуги", наразі інформації немає.

У патрульній поліції Дніпропетровської області підтвердили 24 каналу, що такий інцидент і справді був, а на відео – патрульні міста Дніпра.

Втім будь-яких деталей наразі уточнити не вдалося. Як нам пояснили, за цю справу візьмуться одразу ж після святкування Дня Незалежності.

У Дніпрі патрульний викинув хабар у туалет: дивіться відео