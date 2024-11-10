Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Просимо не ігнорувати тривогу та прямувати у безпечне місце.

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Вибухи у Дніпрі

Так, приблизно о 21:27 у Дніпрі чули вибух. Вже за мить у місті знову пролунали гучні звуки.

Незадовго до цього пабліки попереджали про пуски кількох ракет. Повідомлялося, що обидві летіли курсом на Дніпро, однак одна з них у повітрі змінила напрям на Павлоград.

"Дніпро терміново в укриття", – писали Повітряні сили.

За інформацією моніторів, вибухи пролунали в межах Дніпровського та Павлоградського районів Дніпропетровщини. Попередньо, було застосовано 2 крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69.

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