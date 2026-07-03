У Дніпрі пролунав вибух: на місто летіла крилата ракета

У Дніпрі під час повітряної тривоги 3 липня пролунав вибух. Незадовго до цього моніторингові канали попередили про крилату ракету, яка рухалася у напрямку міста.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про атаку?

У Дніпрі вдень під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим військові та моніторингові ресурси повідомляли про повітряні цілі, які рухалися у напрямку міста.

Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу для Дніпра, закликавши мешканців негайно пройти до укриттів. Згодом Повітряні сили уточнили, що у напрямку міста рухається крилата ракета.

Паралельно місцеві моніторингові канали інформували про проліт реактивного безпілотника поблизу Новоолександрівки та Солоного, який також рухався у напрямку Дніпра.

Через кілька хвилин після попереджень місцеві телеграм-канали повідомили про вибух. Спочатку вказувалося, що гучний звук було чутно у передмісті Дніпра, після чого з'явилася інформація про вибух безпосередньо у місті.

Згодом о 13:05 місцеві телеграм-канали повідомили про ще один вибух у Дніпрі.

Наразі офіційної інформації щодо місця влучання, можливих руйнувань чи постраждалих немає. Місцева влада та військові традиційно закликають не публікувати фото й відео роботи протиповітряної оборони або місць можливих влучань, а також чекати офіційних повідомлень щодо наслідків атаки.

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