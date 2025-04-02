Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Дніпро атакують російські "Шахеди"
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 21:56. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування ударних БпЛА для регіону.
О 22:26 в Повітряних силах попередили про загрозу безпілотників вже для самого обласного центру.
За даними кореспондентів Суспільного, вибух у Дніпрі пролунав близько 22:33.
Вже за кілька хвилин, близько 22:41 звуки вибухів також почули жителі Павлограда, що на сході Дніпропетровської області.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.