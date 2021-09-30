Суддю до того ж підозрюють у співпраці з проросійським політиком Олександром Вілкулом. Вона начебто допомогла йому уникнути покарання за незаконне привласнення майна.

Зверніть увагу Острів у Києві та 11 причалів: як адвокат став власником "імперії" за допомогою поліції

Каснери начебто подарували квартиру дочці Деркач

Як відзначають журналісти, скандальні забудовники брати Каснери подарували дочці Деркач двокімнатну квартиру в будинку на вулиці Ливарній, 2.

Мовляв, забудова – одна з найвідоміших, що мають Каснери в Дніпрі. Свого часу забудовники отримали дозвіл не на будівництво, а на реконструкції будівель на Ливарній. Проте будинки знесли, а на місці побудували нові. З Каснерами через незаконне будівництво роками судяться як комунальні підприємства, так і міська рада. Журналісти кажуть, що суд однаково встає на бік беззаконня.

Водночас під час кваліфікаційного оцінювання суддів Деркач нібито проговорилася, що живе саме в цій скандальній багатоповерхівці, побудованій Каснерами. За її версією, квартиру дочці подарував батько. Однак сама Марина Черниш нібито підтвердила, що Каснери все ж подарували це житло.



Каснери подарували квартиру дочці Деркач / Скриншот ймовірного договору

Допомога Каснерам

Журналісти стверджують, що суд під керівництвом Наталії Деркач регулярно видавав рішення на користь скандальних забудовників. Орган дозволяв їм узаконювати самобудівництво та уникати сплати податків.

У 2020 році, коли мерія Дніпра подала в суд на Каснера з вимогою визнати договір пайової участі в роботі на Ливарній, нібито саме Деркач загорнула апеляцію міськради.

До того ж, у ЗМІ кажуть, що суддя зобов'язала Дніпровську міськраду укласти договір оренди з Олександром і Василем Каснерами на земельну ділянку на вулиці Володимира Великого. Деркач, кажуть, ще відхилила позов із заборгованості братів. Тому міська скарбниця втратила понад 270 тисяч гривень.

Усього Наталя Деркач начебто ухвалила чотири рішення на користь братів Каснерів. Усі вони стосувалися їх незаконних будівництв. Мовиться також, що влітку Верховний суд скасував частину рішень Деркач на користь скандальних забудовників.

Читайте також Верховний суд поновив ще одного "суддю Майдану"

Проросійські погляди

Очільниця Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач начебто контактує з проросійським політиком Олександром Вілкулом.

У ЗМІ зазначають, що одного разу вона допомогла йому і його товаришу Дмитру Колесникову уникнути покарання. Вони тоді ймовірно незаконно роздавали землі.

До того ж Деркач отримала свою посаду голови Дніпровської апеляційного суду тоді, коли Олександр Вілкул очолив облдержадміністрацію. Подейкують, що вони далекі родичі.

Суддя, кажуть, має зв'язок з країною-агресором. Вона в період з 2014 по 2017 рік начебто перетинала кордон з Росією на своєму автомобілі і сумарно пробула там 30 днів.

Статки Наталії Деркач

Заданими politdate.com.ua, суддя могла не задекларувати майже десяток квартир, земельних ділянок та офісних приміщень.

Майно, як заявили в ЗМІ, офіційно належить цивільному чоловіку судді Олександру Чернишу. На нього оформлені десятки житлових квартир і комерційних приміщень. У тому числі й будинок в елітному передмісті Дніпра.