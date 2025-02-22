Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Колапс чи безпека людей: чи скасують у Києві зупинку транспорту через повітряні тривоги

Що відомо про вибух котельні у Дніпрі

Зазначається, що вибух пролунав на вулиці Миколи Руденка. У пресслужбі міської поліції зазначили, що ймовірна причина вибуху – технічна несправність котла, остаточну причину зʼясовують. На місці події триває перевірка.

Очевидці повідомляють, що на місце події приїхала швидка, яка забрала одну постраждалу людину.

Вибух у котельні у Дніпрі / фото з відкритих джерел

Оперативно про останні новини України та світу читайте у нашому телеграм-каналі.