Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, какие последствия в городе от атаки вражеских дронов. Он подчеркнул, что за последнее время это – одна из самых массированных атак на Кривой Рог с привлечением "Шахедов".

К теме Россияне готовят новые атаки на инфраструктуру Украины, – Зеленский

Куда попал враг во время атаки?

Ночью 5 марта, по данным мониторинговых ресурсов, с территории временно оккупированной Херсонщины и частично Николаевской области на Кривой Рог враг направил всего 30 "Шахедов".

При этом россияне применили новую тактику. "Шахеды" на подлете к городу разделились на отдельные группы и затем с разных сторон одновременно заходили на определенные врагом цели. По официальной информации, в результате массированной атаки существенно пострадали инфраструктурные объекты,

– отметил Александр Фефилатьев.

На место попадания сразу выехали оперативные и коммунальные службы, которые всю ночь они боролись с очагами возгорания, нейтрализовали пожары. Окончательно удалось всех их потушить только примерно в 7 утра.

Обратите внимание! Под атакой 5 марта были и другие города Днепропетровской области. В городе Верховцево Каменского района получила повреждения транспортная инфраструктура. В результате удара получили ранения двое мужчин в возрасте 38 и 45 лет, которым медики оказали помощь. В Синельниковском районе под удар попала Покровская громада, где разрушен частный дом. А в Никопольском районе враг атаковал райцентр и Покровскую громаду. Был поврежден жилой дом.

Кроме того, из-за детонации "Шахедов" пострадали частные домовладения в одном из районов Кривого Рога. Также получили поражения здания детского сада и школы. К счастью, в результате атаки нет ни погибших, ни раненых.

Сейчас город живет по обычному графику, все важные системы – критическая, энергетическая, социальная инфраструктура – работают, курсирует коммунальный транспорт.

Враг продолжает обстреливать Кривой Рог: что известно?