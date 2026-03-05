Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зазначивши, які наслідки у місті від атаки ворожих дронів. Він підкреслив, що за останній час це – одна з наймасованіших атак на Кривий Ріг із залученням "Шахедів".

Куди поцілився ворог під час атаки?

Вночі 5 березня, за даними моніторингових ресурсів, з території тимчасово окупованої Херсонщини та частково Миколаївської області на Кривий Ріг ворог скерував загалом 30 "Шахедів".

При цьому росіяни застосували нову тактику. "Шахеди" на підльоті до міста розділились на окремі групи і потім з різних сторін одночасно заходили на певні визначені ворогом цілі. За офіційною інформацією, внаслідок масованої атаки суттєво постраждали інфраструктурні об'єкти,

– наголосив Олександр Фефілатьєв.

На місце влучання одразу виїхали оперативні і комунальні служби, які всю ніч боролись з осередками займання, нейтралізовували пожежі. Остаточно вдалося всіх їх загасити тільки приблизно о 7 ранку.

Зверніть увагу! Під атакою 5 березня були й інші міста Дніпропетровської області. У місті Верхівцеве Кам'янського району зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура. Внаслідок удару дістали поранення двоє чоловіків віком 38 та 45 років, яким медики надали допомогу. У Синельниківському районі під удар потрапила Покровська громада, де зруйновано приватний будинок. А у Нікопольському районі ворог атакував райцентр та Покровську громаду. Було пошкоджено житловий будинок.

Крім того, через детонацію "Шахедів" постраждали приватні домоволодіння в одному з районів Кривого Рогу. Також зазнали уражень будівлі дитячого садочку та школи. На щастя, внаслідок атаки немає ані загиблих, ані поранених.

Зараз місто живе за звичайним графіком, всі важливі системи – критична, енергетична, соціальна інфраструктура – працюють, курсує комунальний транспорт.

